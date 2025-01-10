תנאי חיפוש

    QLED טלוויזיית 4K Ambilight

    43PUS8500/12

    חוויה צבעונית של 4K QLED מחכה. טכנולוגיית Ambilight סוחפת. Dolby Atmos עם צליל כמו בקולנוע. עם Titan OS, שמביא את כל מה ששווה לצפות בו בקלות, הטלוויזיה הזו לא רק משפרת כל רגע, אלא גם יוצרת חוויית צפייה טובה יותר.

    צבע:

    QLED טלוויזיית 4K Ambilight

    • טלוויזיה AMBILIGHT‏ 108 ס"מ (43 אינץ')
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    יש טלוויזיה, ויש טלוויזיית Ambilight.

    עם תאורת LED מובנית שמגיבה לכל סצנה, טכנולוגיית Ambilight מכניסה אתכם להילה של אור צבעוני. סרטים, ספורט, מוזיקה ומשחקים מתרחבים מעבר למסך וסוחפים אתכם עמוק יותר פנימה. אחרי שתיכנסו לחוויה הזו, לא תרצו עוד טלוויזיה אחרת.

    טכנולוגיית 4K QLED לתצוגה צבעונית ואיכות צבע בטכנולוגיית Quantum Dot

    צבעים חזקים. סצנות חדות במיוחד. התמונה המושלמת במיטבה. עם 4K ‏(UHD), טלוויזיית Ambilight מסתגלת לכל פורמטי ה-HDR. תוכלו להיסחף לתוך כל רגע עוצר נשימה, בין אם הוא חשוך או מואר, במשחק או בסטרימינג, סצנה אחר סצנה.

    הפרטים הקטנים מגיעים קרוב אליכם עם דיוק ברמת הפיקסל

    עם 8 מיליון פיקסלים שעובדים בהרמוניה מוחלטת, זו חוויית צפיית 4K שאין כמוה. התמונה החדה ביותר מציגה סצנות מפורטות וריאליסטיות יותר - שום דבר לא תופס את הרגעים האמיתיים כמו טלוויזיית Ambilight של Philips.

    טכנולוגיית Dolby Atmos יוצרת שמע כמו בקולנוע

    היכונו לשמוע צליל קולנועי כמו שהבמאי רצה שתשמעו. כל רגע יסחוף אתכם עמוק יותר לתוך הסצנה. בין אם תצפו בסרטים, סדרות, ספורט או משחקים, מהר מאוד תמצאו את עצמכם עמוק בתוך הרגע.

    DTS:X לחווית שמע תלת-ממד סוחפת

    טכנולוגיית DTS:X היא כל ההבדל, עם צליל אמיתי, כאילו אתם בתוך הסצנה. עם טכנולוגיית שמע תלת-ממד שתוסיף ממד חדש לשמע שלכם, הסלון שלכם יהפוך לאולם קולנוע אמיתי.

    התוכן נשאר קרוב אליכם עם Titan OS

    פלטפורמת Philips Smart TV Titan OS מביאה אליכם את מה שתרצו לצפות בו, ומהר. סרטים או סדרות, דוקומנטרי או דרמה, כל מה שתרצו מחכה בלחיצת כפתור. לא משנה מה תרצו לראות, כל אפליקציות הזרמת התוכן נמצאות בהישג יד.

    התחברו בקלות לרשת בית חכם

    עם תאימות Matter Smart Home, הטלוויזיה משתלבת באופן חלק עם רשת הבית החכם. כדי לשלוט בטלוויזיה מאפליקציית Matter Smart Home או בעזרת שירותי שליטה קולית, פשוט לחצו על הלחצן בשלט ודברו. עמעמו את האורות. כוונו את טמפרטורת המזגן. תוכלו אפילו להפעיל את טלוויזיית Ambilight של Philips. פקודה אחת עושה הכל. הטלוויזיה תואמת לרמקולים חכמים של Google וגם ל-Apple AirPlay.

    גדלים לבחירתכם

    מסך קטן בגודל 43 אינץ', טלוויזיית 85 אינץ' עוצרת נשימה, וכל מה שביניהם. שם המשחק הוא ליצור מבחר רחב יותר, ולוודא שהטלוויזיה משתלבת אצלכם באופן המרהיב ביותר. עם שישה גדלים שונים, בטוח שתבחרו את הטלוויזיה המושלמת לבית.

    הוסיפו צלילות לכל מילה עם Vocal Boost

    תוכלו לשמוע כל מילה בבירור. טכנולוגיית Vocal Boost מאפשרת לכם להגביר או להנמיך את עוצמת השמע במהלך דו-שיח בלי להשפיע על הצלילים ברקע. לא תפספסו אפילו רגע של שיחה, וכל משפט יגיע אליכם בצלילות מרבית.

    קישוריות מוכנה למשחקים

    עם HDMI 2.1 ו-VRR תוכלו להוציא את המיטב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר יותר וגרפיקה חלקה יותר. הגדרת השהיית הכניסה הנמוכה נכנסת אוטומטית כשהקונסולה מופעלת, כדי שתהיו מוכנים לגיימינג ברמה חדשה לגמרי.

    חשיבה עיצובית אירופית

    עם מעמד הקצה, המסגרת הדקה האלגנטית, וטלוויזיית QLED TV יחידה במינה—זהו עיצוב אירופי במיטבו. הגדירו את Ambilight ל"מצב סלון" כדי לצבוע את החדר בצבע בזמן שהטלוויזיה ישנה. השלט נוצר מפלסטיק ממוחזר ונארז בקרטון שעומד בתקן FSC, והפקדנו אפילו על ההוראות בפנים, שנוצרו בקפידה מנייר ממוחזר.

    מפרט טכני

    • Ambilight

      תכונות Ambilight
      • AmbiSleep
      • מוזיקת Ambilight
      • מצב משחק
      • מצב תאורת טרקלין
      • התרעת זריחה
      • התאמת הצבעים על הקיר
      גרסת Ambilight
      תלת-צדדי

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      43  אינץ'
      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      108  ס"מ
      רזולוציית הפנל
      3840x2160p
      קצב רענון טבעי
      60  Hz
      מנוע Picture
      Pixel Precise Ultra HD
      שיפור תמונה
      • ברור וללא הפרעות
      • ECO (חסכוני)
      • משחק
      • תואמת +HDR10
      • Home Cinema
      • צג
      • סרט
      • עמעום מיקרו
      • אישי
      • רזולוציית אולטרה
      טכנולוגיית תצוגה
      QLED 4K Ultra HD

    • רזולוציית הקלט של הצג

      רזולוציה – קצב רענון
      • 576p – ‏50 הרץ
      • 640‏x‏60–480 הרץ
      • 720p –‏ 50 הרץ, 60 הרץ
      • 1920‎ x 1080p ‏-24/25/30/50/60 הרץ
      • 2560x1440-60 הרץ
      • 3840x2160p - 24/25/30/50/60 הרץ

    • טיונר / קליטה / שידור

      טלוויזיה דיגיטלית
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      חיווי עוצמת האות
      כן
      טלטקסט
      1,000 עמודי היפר טקסט
      תמיכה ב-HEVC
      כן

    • Smart TV

      אפליקציות SmartTV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • +Disney
      • HBO
      • אפליקציית NFT*
      • *Netflix
      • YouTube
      מערכת הפעלה
      TITAN OS
      גודל זיכרון (הבזק)*
      8 גיגה בייט

    • תכונות של טלוויזיה חכמה

      טלוויזיה אינטראקטיבית
      HbbTV
      עוזר/ת קולי/ת*
      • Amazon Alexa מובנית
      • פועלת עם Google Home
      • RC עם מיקרופון.
      חוויית בית חכם
      • MATTER
      • Control4
      • עובדת עם Apple Home
      סרגל שליטה לגיימינג
      Gamebar 2.0
      תמיכה ב-TTS
      כן

    • יישומי מולטימדיה

      פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      תמיכה בפורמטים של כתוביות
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • צליל

      שמע
      ערוץ 2.0
      הספק מוצא (RMS)
      20W
      תצורת רמקולים
      רמקולים בעלי טווח מלא 2x10 ואט
      דחיסה/פרישה
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      הגברת הצליל
      • מצב AVL
      • שיפור בס
      • בינת מדיה של Dolby
      • בידור
      • Equalizer
      • פרופיל שמיעה
      • מצב לילה
      • כיול חדר
      • אישי
      • חיזוק קולי
      תכונות האוזניות
      Dolby Atmos לאוזניות
      Sound Engine
      IntelliSound
      רמקול ראשי
      טווח מלא Bass Reflex‏ (FR01A)

    • קישוריות

      מספר חיבורי HDMI
      3
      תכונות HDMI
      • 4K
      • ערוץ אודיו חוזר
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • הקרנה בנגיעה אחת
      • שלט רחוק עובר דרך
      • בקרת שמע של המערכת
      • מערכת במצב המתנה
      מספר שקעי USB
      2
      חיבור אלחוטי
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, פס כפול
      • Bluetooth 5.2
      • עובדת עם Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      כן בכל HDMI
      HDMI ARC
      כן ב-HDMI1
      תכונות HDMI 2.1
      • eARC ב-HDMI 1
      • תמיכה ב-eARC/ VRR/ ALLM
      EasyLink 2.0
      • הגדרות חיצוניות באמצעות TV UI
      • HDMI-CEC עבור Philips TV/SB

    • תכונות וידאו של HDMI נתמכות

      משחקים
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • תואמת +HDR10

    • כרטיס אנרגיה EU

      מספרי רישום EPREL
      2206259
      סיווג אנרגיה ל-SDR
      F
      מצב דרישת מתח ל-SDR
      50  kWh‏/1000 שעות
      סיווג אנרגיה ל-HDR
      G
      מצב דרישת מתח ל-HDR
      80  kWh‏/1000 שעות
      צריכת חשמל במצב כבוי
      n.a
      מצב המתנה ברשת
      2.0  W
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח
      LED LCD
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח.
      QLED LCD

    • חשמל

      רשת החשמל
      AC, ‏100-240 וולט, 50/60 הרץ
      צריכת חשמל במצב המתנה
      פחות מ-0.5 W
      תכונות חיסכון בחשמל
      • טיימר כיבוי אוטומטי
      • חיישן אור
      • מצב חסכוני
      • השתקת תמונה (לרדיו)

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • סוללות AAA X 2
      • חוברת על היבטי בטיחות וחוק
      • שלט רחוק
      • מעמד למשטח השולחן
      • כבל חשמל
      • מדריך שימוש מהיר

    • עיצוב

      צבעים בטלוויזיה
      מסגרת מט שחורה
      עיצוב המעמד
      מעמד קשת שחור מתכתי

    • מידות

      המרחק בין 2 מעמדים
      756 mm  מ"מ
      מתאים להתקנה על קיר
      200 x‏ 100 מ"מ
      טלוויזיה ללא מעמד (רוחב x גובה x עומק)
      958 x‏ 563 x‏ 87 מ"מ
      יחידה ראשית (רוחב x גובה x עומק)
      958 x‏ 625 x‏ 243 מ"מ
      קרטון אריזה (רוחב x גובה x עומק)
      1045 x‏ 650 x‏ 133 מ"מ
      רוחב טלוויזיה ללא מעמד
      6.76 ק"ג
      רוחב טלוויזיה עם מעמד
      7.08 ק"ג
      משקל כולל אריזה
      9.8 ק"ג

    • על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
    • הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת מידע נוסף.
    • המבצעים של אפליקציית Smart TV משתנים לפי דגם טלוויזיה ומדינה. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/smarttv
    • אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
    • דרוש מינוי Netflix. בכפוף לתנאים, בכתובת https://www.netflix.com
    • Amazon Prime זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של .‏‎Amazon.com, Inc או של החברות המסונפות אליה. Amazon Alexa זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט (OTT) בשלט הרחוק ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.
    • Google Assistant זמין בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם לסוגי המוצרים.
    • טווח השימוש בבקרה הקולית עשוי להשתנות בהתאם למדינה ולשפה. למידע העדכני ביותר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ו-iOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc, רשומים בארה"ב, במדינות אחרות ובאזורים אחרים.
