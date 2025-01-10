43PUS8500/12
חדשני. סוחף. מדהים.
חוויה צבעונית של 4K QLED מחכה. טכנולוגיית Ambilight סוחפת. Dolby Atmos עם צליל כמו בקולנוע. עם Titan OS, שמביא את כל מה ששווה לצפות בו בקלות, הטלוויזיה הזו לא רק משפרת כל רגע, אלא גם יוצרת חוויית צפייה טובה יותר.See all benefits
עם תאורת LED מובנית שמגיבה לכל סצנה, טכנולוגיית Ambilight מכניסה אתכם להילה של אור צבעוני. סרטים, ספורט, מוזיקה ומשחקים מתרחבים מעבר למסך וסוחפים אתכם עמוק יותר פנימה. אחרי שתיכנסו לחוויה הזו, לא תרצו עוד טלוויזיה אחרת.
צבעים חזקים. סצנות חדות במיוחד. התמונה המושלמת במיטבה. עם 4K (UHD), טלוויזיית Ambilight מסתגלת לכל פורמטי ה-HDR. תוכלו להיסחף לתוך כל רגע עוצר נשימה, בין אם הוא חשוך או מואר, במשחק או בסטרימינג, סצנה אחר סצנה.
עם 8 מיליון פיקסלים שעובדים בהרמוניה מוחלטת, זו חוויית צפיית 4K שאין כמוה. התמונה החדה ביותר מציגה סצנות מפורטות וריאליסטיות יותר - שום דבר לא תופס את הרגעים האמיתיים כמו טלוויזיית Ambilight של Philips.
היכונו לשמוע צליל קולנועי כמו שהבמאי רצה שתשמעו. כל רגע יסחוף אתכם עמוק יותר לתוך הסצנה. בין אם תצפו בסרטים, סדרות, ספורט או משחקים, מהר מאוד תמצאו את עצמכם עמוק בתוך הרגע.
טכנולוגיית DTS:X היא כל ההבדל, עם צליל אמיתי, כאילו אתם בתוך הסצנה. עם טכנולוגיית שמע תלת-ממד שתוסיף ממד חדש לשמע שלכם, הסלון שלכם יהפוך לאולם קולנוע אמיתי.
פלטפורמת Philips Smart TV Titan OS מביאה אליכם את מה שתרצו לצפות בו, ומהר. סרטים או סדרות, דוקומנטרי או דרמה, כל מה שתרצו מחכה בלחיצת כפתור. לא משנה מה תרצו לראות, כל אפליקציות הזרמת התוכן נמצאות בהישג יד.
עם תאימות Matter Smart Home, הטלוויזיה משתלבת באופן חלק עם רשת הבית החכם. כדי לשלוט בטלוויזיה מאפליקציית Matter Smart Home או בעזרת שירותי שליטה קולית, פשוט לחצו על הלחצן בשלט ודברו. עמעמו את האורות. כוונו את טמפרטורת המזגן. תוכלו אפילו להפעיל את טלוויזיית Ambilight של Philips. פקודה אחת עושה הכל. הטלוויזיה תואמת לרמקולים חכמים של Google וגם ל-Apple AirPlay.
מסך קטן בגודל 43 אינץ', טלוויזיית 85 אינץ' עוצרת נשימה, וכל מה שביניהם. שם המשחק הוא ליצור מבחר רחב יותר, ולוודא שהטלוויזיה משתלבת אצלכם באופן המרהיב ביותר. עם שישה גדלים שונים, בטוח שתבחרו את הטלוויזיה המושלמת לבית.
תוכלו לשמוע כל מילה בבירור. טכנולוגיית Vocal Boost מאפשרת לכם להגביר או להנמיך את עוצמת השמע במהלך דו-שיח בלי להשפיע על הצלילים ברקע. לא תפספסו אפילו רגע של שיחה, וכל משפט יגיע אליכם בצלילות מרבית.
עם HDMI 2.1 ו-VRR תוכלו להוציא את המיטב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר יותר וגרפיקה חלקה יותר. הגדרת השהיית הכניסה הנמוכה נכנסת אוטומטית כשהקונסולה מופעלת, כדי שתהיו מוכנים לגיימינג ברמה חדשה לגמרי.
עם מעמד הקצה, המסגרת הדקה האלגנטית, וטלוויזיית QLED TV יחידה במינה—זהו עיצוב אירופי במיטבו. הגדירו את Ambilight ל"מצב סלון" כדי לצבוע את החדר בצבע בזמן שהטלוויזיה ישנה. השלט נוצר מפלסטיק ממוחזר ונארז בקרטון שעומד בתקן FSC, והפקדנו אפילו על ההוראות בפנים, שנוצרו בקפידה מנייר ממוחזר.
Ambilight
תמונה/תצוגה
רזולוציית הקלט של הצג
טיונר / קליטה / שידור
Smart TV
תכונות של טלוויזיה חכמה
יישומי מולטימדיה
צליל
קישוריות
תכונות וידאו של HDMI נתמכות
כרטיס אנרגיה EU
חשמל
אביזרים
עיצוב
מידות
