50PUS8000/12
היכנסו לחוויית התאורה של Ambilight
הכירו את טלוויזיית Ambilight. טלוויזיה חכמה בטכנולוגיית Smart TV, המופעלת באמצעות Titan OS. המצוינות של העיצוב האירופי כבר שם, וכל הסרטים, הסדרות והספורט מגיעים במהירות עם איכות תמונה ללא פשרות. היסחפו לתוך הצבע, התאורה, והשמע התלת-ממדי, ברמה קולנועית.See all benefits
עם תאורת LED מובנית שמגיבה לכל סצנה, טכנולוגיית Ambilight מכניסה אתכם להילה של אור צבעוני. כל תוכני הבידור מתרחבים מעבר למסך וסוחפים אתכם עמוק יותר פנימה. אחרי שתיכנסו לחוויה הזו, לא תרצו עוד טלוויזיה אחרת.
היכנסו פנימה. התעמקו בפירוט. זהו דיוק תמונתי באיכות 4K שחוצה את גבולות הדמיון. עם מסך באיכות Pixel Precise Ultra HD לקבלת חדות ופירוט מציאותי, הצג ממלא כל רגע בחוויות עוצרות נשימה.
פירוט גבוה יותר. איכות תמונה משופרת בכל פריים. עם תשומת לב רבה יותר לצבע ולניגודיות, הרגעים האפלים והבהירים יותר הופכים לברורים.
עם Dolby Atmos, הצליל נשמע כמו שהבמאי התכוון, ויחד עם DTS:X יוצר חוויית שמע תלת-ממד, כמו להיות בתוך הסרט. הממד שנוסף לצליל סוחף אותך עמוק יותר לחווייה, בלי לצאת מהבית.
פלטפורמת Philips Smart TV Titan OS מביאה אליכם את מה שתרצו לצפות בו, ומהר. סרטים או סדרות, דוקומנטרי או דרמה, כל מה שתרצו מחכה בלחיצת כפתור. לא משנה מה תרצו לראות, כל אפליקציות הזרמת התוכן נמצאות בהישג יד.
עם תאימות Matter Smart Home, הטלוויזיה משתלבת בקלות עם רשת הבית החכם. כדי לשלוט בטלוויזיה מאפליקציית Matter Smart Home או בעזרת שירותי שליטה קולית, פשוט לחצו על הלחצן בשלט ודברו. עמעמו את האורות. הפעילו את המזגן. תוכלו אפילו להפעיל את טלוויזיית Ambilight של Philips. פקודה אחת עושה הכל. הטלוויזיה תואמת להתקנים בהפעלת Alexa וגם Apple AirPlay.
חשבו בגדול או בקטן. בחרו טלוויזיה שמתאימה במדויק לצרכים שלכם. ממסך קטן בגודל 43 אינץ’ ועד לטלוויזיה בגודל 65 אינץ’, טלוויזיה מסדרת 8000 המדהימה היא הבחירה החכמה יותר.
מעמד קצה. מסגרת דקה. טלוויזיית LED באיכות 4K. זוהי איכות עיצוב אירופית. עם תוכן מהיר שקל למצוא הודות ל-Titan OS, כל פרט קטן יוצר באופן מדויק, עד לשלט הרחוק מפלסטיק ממוחזר והאריזה הממוחזרת עם אישור FSC.
תוכלו לשמוע כל מילה בבירור. טכנולוגיית Vocal Boost מאפשרת לכם להגביר או להנמיך את עוצמת השמע במהלך דו-שיח בלי להשפיע על הצלילים ברקע. כך לא תפספסו אפילו רגע של שיחה, וכל משפט יגיע אליכם בצלילות מרבית.
HDMI 2.1 ו-VRR יעזרו לכם להוציא את המיטב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר יותר וגרפיקה חלקה יותר. ההגדרה להשהיית הכניסה הנמוכה נכנסת אוטומטית כשהקונסולה מופעלת, כדי שתהיו מוכנים לגיימינג ברמה חדשה לגמרי.
Ambilight
תמונה/תצוגה
רזולוציית הקלט של הצג
טיונר / קליטה / שידור
Smart TV
תכונות של טלוויזיה חכמה
יישומי מולטימדיה
צליל
קישוריות
תכונות וידאו של HDMI נתמכות
כרטיס אנרגיה EU
חשמל
אביזרים
עיצוב
מידות
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.