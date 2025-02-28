תנאי חיפוש

    LED טלוויזיית 4K Ambilight

    50PUS8000/12

    היכנסו לחוויית התאורה של Ambilight

    הכירו את טלוויזיית Ambilight. טלוויזיה חכמה בטכנולוגיית Smart TV, המופעלת באמצעות Titan OS. המצוינות של העיצוב האירופי כבר שם, וכל הסרטים, הסדרות והספורט מגיעים במהירות עם איכות תמונה ללא פשרות. היסחפו לתוך הצבע, התאורה, והשמע התלת-ממדי, ברמה קולנועית.

    צבע:

    LED טלוויזיית 4K Ambilight

    היכנסו לחוויית התאורה של Ambilight

    • טלוויזיה Ambilight‏ 126 ס"מ (50 אינץ')
    • 4K LED
    • +HDR10
    • Dolby Atmos ו-DTS:X
    יש טלוויזיה, ויש טלוויזיית Ambilight.

    עם תאורת LED מובנית שמגיבה לכל סצנה, טכנולוגיית Ambilight מכניסה אתכם להילה של אור צבעוני. כל תוכני הבידור מתרחבים מעבר למסך וסוחפים אתכם עמוק יותר פנימה. אחרי שתיכנסו לחוויה הזו, לא תרצו עוד טלוויזיה אחרת.

    רגעים בכל הצבעים. סצנות בחדות שלא הכרת.

    היכנסו פנימה. התעמקו בפירוט. זהו דיוק תמונתי באיכות 4K שחוצה את גבולות הדמיון. עם מסך באיכות Pixel Precise Ultra HD לקבלת חדות ופירוט מציאותי, הצג ממלא כל רגע בחוויות עוצרות נשימה.

    צבע וניגודיות כמו שלא הכרת עם טכנולוגיית HDR10+‎

    פירוט גבוה יותר. איכות תמונה משופרת בכל פריים. עם תשומת לב רבה יותר לצבע ולניגודיות, הרגעים האפלים והבהירים יותר הופכים לברורים.

    להקיף את עצמך בצלילים של Dolby Atmos ו-DTS:X

    עם Dolby Atmos, הצליל נשמע כמו שהבמאי התכוון, ויחד עם DTS:X יוצר חוויית שמע תלת-ממד, כמו להיות בתוך הסרט. הממד שנוסף לצליל סוחף אותך עמוק יותר לחווייה, בלי לצאת מהבית.

    Titan OS. למצוא הכל בקלות.

    פלטפורמת Philips Smart TV Titan OS מביאה אליכם את מה שתרצו לצפות בו, ומהר. סרטים או סדרות, דוקומנטרי או דרמה, כל מה שתרצו מחכה בלחיצת כפתור. לא משנה מה תרצו לראות, כל אפליקציות הזרמת התוכן נמצאות בהישג יד.

    חיבור בקלות לרשתות בית חכם

    עם תאימות Matter Smart Home, הטלוויזיה משתלבת בקלות עם רשת הבית החכם. כדי לשלוט בטלוויזיה מאפליקציית Matter Smart Home או בעזרת שירותי שליטה קולית, פשוט לחצו על הלחצן בשלט ודברו. עמעמו את האורות. הפעילו את המזגן. תוכלו אפילו להפעיל את טלוויזיית Ambilight של Philips. פקודה אחת עושה הכל. הטלוויזיה תואמת להתקנים בהפעלת Alexa וגם Apple AirPlay.

    גדלים לבחירתכם

    חשבו בגדול או בקטן. בחרו טלוויזיה שמתאימה במדויק לצרכים שלכם. ממסך קטן בגודל 43 אינץ’ ועד לטלוויזיה בגודל 65 אינץ’, טלוויזיה מסדרת 8000 המדהימה היא הבחירה החכמה יותר.

    עיצוב אירופי, חשיבה בת-קיימא

    מעמד קצה. מסגרת דקה. טלוויזיית LED באיכות 4K. זוהי איכות עיצוב אירופית. עם תוכן מהיר שקל למצוא הודות ל-Titan OS, כל פרט קטן יוצר באופן מדויק, עד לשלט הרחוק מפלסטיק ממוחזר והאריזה הממוחזרת עם אישור FSC.

    הוסיפו צלילות לכל מילה עם Vocal Boost

    תוכלו לשמוע כל מילה בבירור. טכנולוגיית Vocal Boost מאפשרת לכם להגביר או להנמיך את עוצמת השמע במהלך דו-שיח בלי להשפיע על הצלילים ברקע. כך לא תפספסו אפילו רגע של שיחה, וכל משפט יגיע אליכם בצלילות מרבית.

    קישוריות מוכנה למשחקים

    HDMI 2.1 ו-VRR יעזרו לכם להוציא את המיטב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר יותר וגרפיקה חלקה יותר. ההגדרה להשהיית הכניסה הנמוכה נכנסת אוטומטית כשהקונסולה מופעלת, כדי שתהיו מוכנים לגיימינג ברמה חדשה לגמרי.

    מפרט טכני

    • Ambilight

      תכונות Ambilight
      • אנימציה של Ambilight FTI
      • מוזיקת Ambilight
      • AmbiSleep
      • מצב משחק
      • מצב תאורת טרקלין
      • התרעת זריחה
      • התאמת הצבעים על הקיר
      גרסת Ambilight
      תלת-צדדי

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      50  אינץ'
      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      126  ס"מ
      תצוגה
      LED 4K Ultra HD
      רזולוציית הפנל
      3840x2160p
      מנוע Picture
      Pixel Precise Ultra HD
      שיפור תמונה
      • ברור וללא הפרעות
      • ECO (חסכוני)
      • משחק
      • תואמת +HDR 10
      • Home Cinema
      • צג
      • עמעום מיקרו
      • סרט
      • אישי
      • Pixel Precise UltraHD
      • רזולוציית אולטרה

    • רזולוציית הקלט של הצג

      רזולוציה – קצב רענון
      640 x 480 - 60Hz, 576p - 50Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60Hz, 2560 x 1440 - 60Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60Hz

    • טיונר / קליטה / שידור

      טלוויזיה דיגיטלית
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      חיווי עוצמת האות
      כן
      טלטקסט
      1,000 עמודי היפר טקסט
      תמיכה ב-HEVC
      כן

    • Smart TV

      אפליקציות SmartTV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • +Disney
      • HBO
      • אפליקציית NFT*
      • *Netflix
      • YouTube
      מערכת הפעלה
      TITAN OS
      גודל זיכרון (הבזק)*
      8 גיגה בייט

    • תכונות של טלוויזיה חכמה

      טלוויזיה אינטראקטיבית
      HbbTV
      עוזר/ת קולי/ת*
      • פועלת עם Alexa
      • פועלת עם Google Home
      חוויית בית חכם
      • MATTER
      • Control4
      • עובדת עם Apple Home
      סרגל שליטה לגיימינג
      Gamebar 2.0
      תמיכה ב-TTS
      כן

    • יישומי מולטימדיה

      פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      תמיכה בפורמטים של כתוביות
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • צליל

      שמע
      ערוץ 2.0
      הספק מוצא (RMS)
      20W
      תצורת רמקולים
      רמקולים בעלי טווח מלא 2x10 ואט
      הגברת הצליל
      • מצב AVL
      • כל סגנונות הצלילים
      • שיפור בס
      • Dolby Atmos
      • בינת מדיה של Dolby
      • בידור
      • Equalizer
      • פרופיל שמיעה
      • מצב לילה
      • אישי
      • חיזוק קולי
      • DTS-X
      תכונות האוזניות
      Dolby Atmos לאוזניות
      Sound Engine
      IntelliSound
      רמקול ראשי
      טווח מלא Bass Reflex‏ (FR01A)

    • קישוריות

      מספר חיבורי HDMI
      3
      תכונות HDMI
      • 4K
      • ערוץ אודיו חוזר
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • שלט רחוק עובר דרך
      • בקרת שמע של המערכת
      • מערכת במצב המתנה
      • הקרנה בנגיעה אחת
      חיבור אלחוטי
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, פס כפול
      • Bluetooth 5.2
      • קישור בקלות (RC blue button)
      • עובדת עם Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      כן בכל HDMI
      HDMI ARC
      כן ב-HDMI1
      תכונות HDMI 2.1
      • eARC ב-HDMI 1
      • תמיכה ב-eARC/ VRR/ ALLM
      EasyLink 2.0
      • הגדרות חיצוניות באמצעות TV UI
      • HDMI-CEC עבור Philips TV/SB

    • תכונות וידאו של HDMI נתמכות

      משחקים
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • תואמת +HDR10

    • כרטיס אנרגיה EU

      מספרי רישום EPREL
       2229834
      סיווג אנרגיה ל-SDR
      E
      מצב דרישת מתח ל-SDR
      48  kWh‏/1000 שעות
      סיווג אנרגיה ל-HDR
      G
      מצב דרישת מתח ל-HDR
      95  kWh‏/1000 שעות
      צריכת חשמל במצב כבוי
      n.a
      מצב המתנה ברשת
      2.0  W
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח
      LED LCD

    • חשמל

      רשת החשמל
      AC, ‏100-240 וולט, 50/60 הרץ
      צריכת חשמל במצב המתנה
      פחות מ-0.5 W
      תכונות חיסכון בחשמל
      • טיימר כיבוי אוטומטי
      • מצב חסכוני
      • חיישן אור
      • השתקת תמונה (לרדיו)

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • סוללות AAA X 2
      • חוברת על היבטי בטיחות וחוק
      • שלט רחוק
      • מעמד למשטח השולחן
      • כבל חשמל
      • מדריך שימוש מהיר

    • עיצוב

      צבעים בטלוויזיה
      מסגרת מט שחורה
      עיצוב המעמד
      מעמד קשת שחור מתכתי

    • מידות

      המרחק בין 2 מעמדים
      804  מ"מ
      מתאים להתקנה על קיר
      200 x‏ 100 מ"מ
      טלוויזיה ללא מעמד (רוחב x גובה x עומק)
      1110 x‏ 650 x‏ 88 מ"מ
      יחידה ראשית (רוחב x גובה x עומק)
      1110 x‏ 709 x‏ 281 מ"מ
      קרטון אריזה (רוחב x גובה x עומק)
      1210 x‏ 736 x‏ 131 מ"מ
      רוחב טלוויזיה ללא מעמד
      8.50 ק"ג
      רוחב טלוויזיה עם מעמד
      8.80 ק"ג
      משקל כולל אריזה
      11.18 ק"ג

    • על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
    • הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת מידע נוסף.
    • המבצעים של אפליקציית Smart TV משתנים לפי דגם טלוויזיה ומדינה. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/smarttv
    • אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
    • דרוש מינוי Netflix. בכפוף לתנאים, בכתובת https://www.netflix.com
    • Amazon Prime זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של .‏‎Amazon.com, Inc או של החברות המסונפות אליה. Amazon Alexa זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט (OTT) בשלט הרחוק ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.
    • Google Assistant זמין בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם לסוגי המוצרים.
    • טווח השימוש בבקרה הקולית עשוי להשתנות בהתאם למדינה ולשפה. למידע העדכני ביותר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ו-iOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc, רשומים בארה"ב, במדינות אחרות ובאזורים אחרים.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.