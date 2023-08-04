Other items in the box
- חוברת על היבטי בטיחות וחוק
- כבל חשמל
- מדריך התחלה מהירה
- שלט רחוק
- מעמד למשטח השולחן
- סוללות AAA X 2
55PML9008/12
להיאבד בתוך הסרט. להרגיש את המשחק.
היכנסו לאקשן עד הסוף! בצפייה או במשחק, התמונה הגדולה, הבוהקת והצבעונית של Xtra וטכנולוגיית Ambilight הסוחפת הופכות את זה לדבר האמיתי. האווירה מגיעה מהצליל של Dolby Atmos וביחד קיבלת כל מה שצריך ללילה אגדי.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן שאתם צופים בו וסוחפים אתכם להילה של תאורה צבעונית. היא משנה את הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ואתם תשקעו עמוק יותר בתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים עליכם.
לא משנה באיזה תוכן אתם צופים, טכנולוגיית mini-LED של Xtras מעניקה לכם תמונת מסך גדול מרשימה באמת עם שחורים עמוקים, ניגודיות חדה וצבעים מציאותיים. בנוסף, טלוויזיית 4K UHD Ambilight הזו תואמת לכל פורמטי HDR העיקריים, כך שתיראו פרטים רבים יותר, אפילו באזורים חשוכים ובהירים.
מנוע P5 של פיליפס מייצר תמונה מעולה כמו התוכן האהוב. לפרטים יש הרבה יותר עומק. הצבעים מלאי חיים וגווני העור נראים טבעיים. הניגודיות חדה ברמה שמרגישים כל פרט. התנועה חלקה לגמרי.
עם הצירוף של Dolby Vision ו-Dolby Atmos, הסרטים, הסדרות והמשחקים נראים ונשמעים מדהים. ראו את התמונה שהבמאי רצה שתראו - לא עוד סצנות מאכזבות שהן חשוכות בשביל לראות מה קורה בהן! שמעו בבירור כל מילה. תוכלו לחוות אפקטי צליל כאילו הם באמת מתרחשים סביבכם.
מסגרת המתכת הדקה במיוחד והרגלי המתכת הדקות, כולן בצבע אפור פחם, מעניקות לטלוויזיה הזו מראה חזק ומינימליסטי. האריזה שלנו עשויה מקרטון ממוחזר המאושר על ידי FSC והחומרים המודפסים שלנו עשויים מנייר ממוחזר.
מערכת רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס מופעלת באמצעות DTS Play-Fi מאפשרת לכם להתחבר למקרני קול ורמקולים אלחוטיים תואמים סביב הבית בשניות. האזינו לסרטים במטבח. נגנו מוזיקה בכל מקום.
שחקו ללא גבולות והיסחפו לתוך הצבעים התוססים של Xtras! עם HDMI 2.1, מהירות מקומית עצומה של 120 הרץ והשהיית קלט נמוכה במיוחד ניתן להוציא את המרב מציוד הגיימינג שלכם, עם מהלך משחק זורם ומהיר, תנועה חלקה וטבעית וגרפיקה שנראית מצוין. מצב המשחק של Ambilight מביא ריגושים חזקים יותר.
תוכלו לשלוט בטלוויזיה באמצעות עוזרים קוליים. פשוט שייכו את הטלוויזיה לרמקול החכם של Google ותוכלו לבקש מ-Google Assistant לשלוט בטלוויזיה ולמצוא סדרות וסרטים. או שייכו למכשירים המופעלים על ידי Alexa ובקשו מ-Alexa לעשות זאת!
MiniLED. אזורי תאורה אחורית חכמה. ניגודיות מדהימה.
תמיכה בכל פורמט HDR עיקרי.
Ambilight
תמונה/תצוגה
רזולוציית הקלט של הצג
טיונר / קליטה / שידור
Smart TV
תכונות של טלוויזיה חכמה
יישומי מולטימדיה
מעבד
צליל
קישוריות
תכונות וידאו של HDMI נתמכות
כרטיס אנרגיה EU
חשמל
אביזרים
עיצוב
מידות
