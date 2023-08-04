תנאי חיפוש

  • להיאבד בתוך הסרט. להרגיש את המשחק. להיאבד בתוך הסרט. להרגיש את המשחק. להיאבד בתוך הסרט. להרגיש את המשחק.
    Energy Label Europe F download product fiche
    For more information, download product fiche (PDF 201.0KB)

    The Xtra טלוויזיית 4K Ambilight

    55PML9008/12

    להיאבד בתוך הסרט. להרגיש את המשחק.

    היכנסו לאקשן עד הסוף! בצפייה או במשחק, התמונה הגדולה, הבוהקת והצבעונית של Xtra וטכנולוגיית Ambilight הסוחפת הופכות את זה לדבר האמיתי. האווירה מגיעה מהצליל של Dolby Atmos וביחד קיבלת כל מה שצריך ללילה אגדי.

    See all benefits

    The Xtra טלוויזיית 4K Ambilight

    Similar products

    See all Smart TV

    להיאבד בתוך הסרט. להרגיש את המשחק.

    טלוויזיית 4K Ambilight

    • טלוויזיה Ambilight‏ 139 ס"מ (55 אינץ')
    • צליל של Dolby Atmos
    • מנוע תמונות P5
    • טלוויזיה חכמה של פיליפס
    היסחפו לתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית Ambilight

    היסחפו לתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית Ambilight

    טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן שאתם צופים בו וסוחפים אתכם להילה של תאורה צבעונית. היא משנה את הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ואתם תשקעו עמוק יותר בתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים עליכם.

    גאונות של המסך הגדול. לכל רגע דרמטי

    גאונות של המסך הגדול. לכל רגע דרמטי

    לא משנה באיזה תוכן אתם צופים, טכנולוגיית mini-LED של Xtras מעניקה לכם תמונת מסך גדול מרשימה באמת עם שחורים עמוקים, ניגודיות חדה וצבעים מציאותיים. בנוסף, טלוויזיית 4K UHD Ambilight הזו תואמת לכל פורמטי HDR העיקריים, כך שתיראו פרטים רבים יותר, אפילו באזורים חשוכים ובהירים.

    שלמות, בלי קשר למקור. מנוע P5 של פיליפס.

    שלמות, בלי קשר למקור. מנוע P5 של פיליפס.

    מנוע P5 של פיליפס מייצר תמונה מעולה כמו התוכן האהוב. לפרטים יש הרבה יותר עומק. הצבעים מלאי חיים וגווני העור נראים טבעיים. הניגודיות חדה ברמה שמרגישים כל פרט. התנועה חלקה לגמרי.

    תמונה ושמע כמו בקולנוע. Dolby Vision ו-Dolby Atmos.

    תמונה ושמע כמו בקולנוע. Dolby Vision ו-Dolby Atmos.

    עם הצירוף של Dolby Vision ו-Dolby Atmos, הסרטים, הסדרות והמשחקים נראים ונשמעים מדהים. ראו את התמונה שהבמאי רצה שתראו - לא עוד סצנות מאכזבות שהן חשוכות בשביל לראות מה קורה בהן! שמעו בבירור כל מילה. תוכלו לחוות אפקטי צליל כאילו הם באמת מתרחשים סביבכם.

    עיצוב פרימיום. מוכן לעתיד.

    עיצוב פרימיום. מוכן לעתיד.

    מסגרת המתכת הדקה במיוחד והרגלי המתכת הדקות, כולן בצבע אפור פחם, מעניקות לטלוויזיה הזו מראה חזק ומינימליסטי. האריזה שלנו עשויה מקרטון ממוחזר המאושר על ידי FSC והחומרים המודפסים שלנו עשויים מנייר ממוחזר.

    מערכת רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס מופעלת באמצעות DTS Play-Fi

    מערכת רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס מופעלת באמצעות DTS Play-Fi

    מערכת רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס מופעלת באמצעות DTS Play-Fi מאפשרת לכם להתחבר למקרני קול ורמקולים אלחוטיים תואמים סביב הבית בשניות. האזינו לסרטים במטבח. נגנו מוזיקה בכל מקום.

    משחק אדיר. השהיה נמוכה במיוחד עם 120 הרץ, VRR,‏ Freesync

    משחק אדיר. השהיה נמוכה במיוחד עם 120 הרץ, VRR,‏ Freesync

    שחקו ללא גבולות והיסחפו לתוך הצבעים התוססים של Xtras! עם HDMI 2.1, מהירות מקומית עצומה של 120 הרץ והשהיית קלט נמוכה במיוחד ניתן להוציא את המרב מציוד הגיימינג שלכם, עם מהלך משחק זורם ומהיר, תנועה חלקה וטבעית וגרפיקה שנראית מצוין. מצב המשחק של Ambilight מביא ריגושים חזקים יותר.

    בקרה קולית. פועלת עם Google Assistant* ועם Alexa*

    בקרה קולית. פועלת עם Google Assistant* ועם Alexa*

    תוכלו לשלוט בטלוויזיה באמצעות עוזרים קוליים. פשוט שייכו את הטלוויזיה לרמקול החכם של Google ותוכלו לבקש מ-Google Assistant לשלוט בטלוויזיה ולמצוא סדרות וסרטים. או שייכו למכשירים המופעלים על ידי Alexa ובקשו מ-Alexa לעשות זאת!

    MiniLED. אזורי תאורה אחורית חכמה. ניגודיות מדהימה.

    MiniLED. אזורי תאורה אחורית חכמה. ניגודיות מדהימה.

    תמיכה בכל פורמט HDR עיקרי

    תמיכה בכל פורמט HDR עיקרי.

    מפרט טכני

    • Ambilight

      תכונות Ambilight
      • התאמת הצבעים על הקיר
      • מצב סלון
      • מצב משחק
      • מוזיקת Ambilight
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • עובד עם רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס
      • אנימציה של אתחול Ambilight
      גרסת Ambilight
      תלת-צדדי

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      55  אינץ'
      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      139  ס"מ
      תצוגה
      LED 4K Ultra HD
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      קצב רענון טבעי
      120  Hz
      מנוע Picture
      מנוע P5 Perfect Picture
      שיפור תמונה
      • Perfect Natural Motion
      • Micro Dimming Premium
      • +HDR10
      • Dolby Vision
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • מוכן ל-CalMAN

    • רזולוציית הקלט של הצג

      רזולוציה – קצב רענון
      • 576p – ‏50 הרץ
      • 640‏x‏60–480 הרץ
      • 720p –‏ 50 הרץ, 60 הרץ
      • 2560‏x‏60–1440 הרץ,120 הרץ
      • 1920‏x‏1080p – ‏24 הרץ,25 הרץ,30 הרץ,50 הרץ
      • , 60 הרץ,100 הרץ,120 הרץ.
      • 3840‏x‏2160p – ‏24 הרץ,25 הרץ,30 הרץ,50 הרץ
      • ,60 הרץ,100 הרץ,120 הרץ.

    • טיונר / קליטה / שידור

      טלוויזיה דיגיטלית
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      הקרנת וידיאו מוקלט
      • PAL
      • SECAM
      מדריך תוכניות טלוויזיה*
      מדריך תוכניות אלקטרוני ל-8 ימים
      חיווי עוצמת האות
      כן
      טלטקסט
      1,000 עמודי היפר טקסט
      תמיכה ב-HEVC
      כן

    • Smart TV

      מערכת הפעלה
      טלוויזיה חכמה עם מערכת הפעלה משופרת

    • תכונות של טלוויזיה חכמה

      אינטראקציית משתמש/ת
      • שיקוף מסך
      • SimplyShare
      טלוויזיה אינטראקטיבית
      HbbTV
      אפליקציות SmartTV*
      • Amazon Prime Video
      • Netflix
      • החנות של פיליפס
      • Youtube
      עוזר/ת קולי/ת*
      • פועלת עם Alexa
      • פועלת עם Google Home

    • יישומי מולטימדיה

      פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט
      • מכולות: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • HEVC (H.265)
      • VP9
      • AV1
      פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (גרסה 2 עד 9.2)
      • WMA-PRO (v9 ו- v10)
      • FLAC
      תמיכה בפורמטים של כתוביות
      • SRT.
      • SUB.
      • TXT.
      • SMI.
      • ASS.
      • SSA.
      פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • תמונה ב-360 מעלות
      • HEIF

    • מעבד

      עוצמת עיבוד
      ליבה כפולה

    • צליל

      שמע
      • ערוץ 2.0
      • הספק חשמלי: 40 ואט (RMS)
      תצורת רמקולים
      10Wx2 רמקולים בגובה בינוני, 10Wx2 טוויטרים
      דחיסה/פרישה
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      הגברת הצליל
      • צליל AI
      • ניקוי תיבת שיח
      • שיפור בס Dolby
      • איזון עוצמה Dolby
      • מצב לילה
      • Dolby Atmos
      • אקולייזר AI

    • קישוריות

      מספר חיבורי HDMI
      4
      תכונות HDMI
      • 4K
      • ערוץ אודיו חוזר
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • שלט רחוק עובר דרך
      • בקרת שמע של המערכת
      • מערכת במצב המתנה
      • הקרנה בנגיעה אחת
      מספר שקעי USB
      2
      חיבור אלחוטי
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, פס כפול
      • Bluetooth 5.0
      חיבורים אחרים
      • ממשק משותף פלוס (CI+)
      • יציאת אודיו דיגיטלי (אופטי)
      • מחבר לוויין
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • יציאת אוזניות
      • מחבר שירות
      HDCP 2.3
      כן בכל HDMI
      HDMI ARC
      כן ב-HDMI1
      תכונות HDMI 2.1
      • תמיכה ב-eARC/ VRR/ ALLM
      • קצב נתונים מרבי של 48Gbps
      • eARC ב-HDMI 1
      • FreeSync Premium
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC עבור Philips TV/SB
      • הגדרות חיצוניות באמצעות TV UI

    • תכונות וידאו של HDMI נתמכות

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 רוחב פס מלא 48Gbps
      • עד 4K‏ 120 הרץ
      משחקים
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • AMD FreeSync Premium
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • +HDR10
      • HLG

    • כרטיס אנרגיה EU

      מספרי רישום EPREL
      1562352
      סיווג אנרגיה ל-SDR
      F
      מצב דרישת מתח ל-SDR
      77 קילו-ואט/1000 שעות
      סיווג אנרגיה ל-HDR
      G
      מצב דרישת מתח ל-HDR
      158 קילו-ואט/1000 שעות
      צריכת חשמל במצב כבוי
      לא ישים
      מצב המתנה ברשת
      2.0W
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח
      LED LCD

    • חשמל

      רשת החשמל
      220 – 240 וולט AC, 60/50 הרץ
      צריכת חשמל במצב המתנה
      פחות מ-0.3W
      תכונות חיסכון בחשמל
      • טיימר כיבוי אוטומטי
      • השתקת תמונה (לרדיו)
      • מצב חסכוני
      • חיישן אור

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • חוברת על היבטי בטיחות וחוק
      • כבל חשמל
      • מדריך התחלה מהירה
      • שלט רחוק
      • מעמד למשטח השולחן
      • סוללות AAA X 2

    • עיצוב

      צבעים בטלוויזיה
      מסגרת באפור פחם
      עיצוב המעמד
      מקלות offset אפור-פחם

    • מידות

      רוחב המקלט
      1231.0  מ"מ
      גובה המקלט
      721.0  מ"מ
      עומק המקלט
      82.0  מ"מ
      משקל המוצר
      14.3  ק"ג
      רוחב המקלט (עם מעמד)
      1231.0  מ"מ
      גובה המקלט (עם מעמד)
      739.0  מ"מ
      עומק המקלט (עם מעמד)
      254.0  מ"מ
      משקל המוצר (+ מעמד)
      14.6  ק"ג
      רוחב המארז
      1360.0  מ"מ
      גובה המארז
      840.0  מ"מ
      עומק המארז
      160.0  מ"מ
      משקל כולל אריזה
      20.2  ק"ג
      רוחב מעמד
      735.0  מ"מ
      גובה מעמד
      20.0  מ"מ
      עומק מעמד
      256.0  מ"מ
      מתאים להתקנה על קיר
      300 x ‏300 מ"מ

    What's in the box?

    Other items in the box

    • חוברת על היבטי בטיחות וחוק
    • כבל חשמל
    • מדריך התחלה מהירה
    • שלט רחוק
    • מעמד למשטח השולחן
    • סוללות AAA X 2
    Badge-D2C

    Get support for this product

    Find product tips, FAQs, user manuals, and safety and compliance information.

    Suggested products

    מוצרים שנצפו לאחרונה

    • על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
    • הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנה למפעיל שלך לקבלת מידע נוסף.
    • EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
    • אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp.
    • דרוש מינוי Netflix. בכפוף לתנאים, בכתובת https://www.netflix.com
    • Rakuten TV זמינה בשפות ובמדינות נבחרות.
    • Amazon Prime זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של .‏‎Amazon.com, Inc או של החברות המסונפות אליה. Amazon Alexa זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • תמיכה ב-Google Assistant זמינה רק במדינות גרמניה ובריטניה.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.