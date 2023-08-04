היסחפו לתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית Ambilight

טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן שאתם צופים בו וסוחפים אתכם להילה של תאורה צבעונית. היא משנה את הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ואתם תשקעו עמוק יותר בתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים עליכם.