חיבור בקלות לרשתות בית חכם

עם תאימות Matter Smart Home, הטלוויזיה משתלבת בקלות עם רשת הבית החכם ומיקרופון השטח. כדי לשלוט בטלוויזיה מאפליקציית Matter Smart Home או באמצעות Alexa מובנית, פשוט לחצו על הלחצן בשלט ודברו. עמעמו את האורות. הפעילו את המזגן. תוכלו אפילו להפעיל את טלוויזיית Ambilight של Philips. פקודה אחת עושה הכל. הטלוויזיה תואמת לרמקולים חכמים של Google וגם ל-Apple AirPlay.