55PUS8200/12
הבחירה החכמה עם Ambilight
Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa, ו-Matter Smart Home. יש אפילו מיקרופון שטח לשמיעת הפקודות בבירור. מופעל באמצעות Titan OS לקלות ולמהירות, בעיצוב אירופי בו אבטחת מידע נמצאת בעדיפות ראשונה.See all benefits
עם תאורת LED מובנית שמגיבה לכל סצנה, טכנולוגיית Ambilight מכניסה אתכם להילה של אור צבעוני. כל תוכני הבידור מתרחבים מעבר למסך וסוחפים אתכם עמוק יותר פנימה. אחרי שתיכנסו לחוויה הזו, לא תרצו עוד טלוויזיה אחרת.
היכנסו פנימה. התעמקו בפירוט. זהו דיוק תמונתי באיכות 4K שחוצה את גבולות הדמיון. עם מסך באיכות Pixel Precise Ultra HD לקבלת חדות ופירוט מציאותי, הצג ממלא כל רגע בחוויות עוצרות נשימה.
עם Dolby Atmos, הצליל נשמע כמו שהבמאי התכוון, ויחד עם DTS:X יוצר חוויית שמע תלת-ממד, כמו להיות בתוך הסרט. הממד שנוסף לצליל סוחף אותך עמוק יותר לחווייה, בלי לצאת מהבית.
פלטפורמת Philips Smart TV Titan OS מביאה אליכם את מה שתרצו לצפות בו, ומהר. סרטים או סדרות, דוקומנטרי או דרמה, כל מה שתרצו מחכה בלחיצת כפתור. לא משנה מה תרצו לראות, כל אפליקציות הזרמת התוכן נמצאות בהישג יד.
עם תאימות Matter Smart Home, הטלוויזיה משתלבת בקלות עם רשת הבית החכם ומיקרופון השטח. כדי לשלוט בטלוויזיה מאפליקציית Matter Smart Home או באמצעות Alexa מובנית, פשוט לחצו על הלחצן בשלט ודברו. עמעמו את האורות. הפעילו את המזגן. תוכלו אפילו להפעיל את טלוויזיית Ambilight של Philips. פקודה אחת עושה הכל. הטלוויזיה תואמת לרמקולים חכמים של Google וגם ל-Apple AirPlay.
כל הפקודות הופכות לקוליות. הדליקו את הטלוויזיה כשאתם נכנסים לחדר. דברו עם Alexa בלי צורך בשלט. עם מיקרופון שטח מובנה ללא שימוש בידיים, תוכלו לשבת, להירגע וליהנות מכל התוכן האהוב עליכם ב-Smart TV.
תוכלו לשמוע כל מילה בבירור. טכנולוגיית Vocal Boost מאפשרת לכם להגביר או להנמיך את עוצמת השמע במהלך דו-שיח בלי להשפיע על הצלילים ברקע. לא תפספסו אפילו רגע של שיחה, וכל משפט יגיע אליכם בצלילות מרבית.
עם HDMI 2.1a ו-VRR תוכלו להוציא את המיטב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר יותר וגרפיקה חלקה יותר. הגדרת השהיית הכניסה הנמוכה נכנסת אוטומטית כשהקונסולה מופעלת, כדי שתהיו מוכנים לגיימינג ברמה חדשה לגמרי.
מהטלפון החכם עד הטאבלט ומהלפטופ עד לרמקולים החכמים, הגנה על המידע האישי חיונית תמיד. אפשר להתחבר לטלוויזיית Philips כדי לוודא שהמידע החסוי נשאר מוגן כל הזמן. עם SafeShark שבודק כל הזמן את האבטחה ומאמת אותה, אפשר ליהנות מראש שקט ולדעת שבטיחות סייבר היא העדיפות הראשונה שלנו.
מעמד קצה. מסגרת דקה. טלוויזיית LED באיכות 4K. זוהי איכות עיצוב אירופית. עם תוכן מהיר שקל למצוא הודות ל-Titan OS, כל פרט קטן יוצר באופן מדויק, עד לשלט הרחוק מפלסטיק ממוחזר והאריזה הממוחזרת עם אישור FSC.
