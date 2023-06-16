האחת עם Ambilight סוחף.

טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן שאתם צופים בו וסוחפים אתכם להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ואתם תשקעו עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים עליכם.