Other items in the box
- שלט רחוק
- סוללות AAA X 2
- מעמד למשטח השולחן
- כבל חשמל
- מדריך התחלה מהירה
- חוברת על היבטי בטיחות וחוק
55PUS8518/12
האחת שיש בה הכל.
שעות הפנאי שלך ראויות לשדרוג הזה. טלוויזיית 4K Ambilight תסחוף אותך לתוך כל סדרה, סרט, ומשחק! איכות תמונה מרגשת, כל האפליקציות שאי אפשר בלעדיהן, ומעמד שמתאים בקלות ל-Soundbar.See all benefits
טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן שאתם צופים בו וסוחפים אתכם להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ואתם תשקעו עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים עליכם.
מנוע P5 של פיליפס מייצר תמונה מעולה כמו התוכן האהוב. לפרטים יש הרבה יותר עומק. הצבעים מלאי חיים וגווני העור נראים טבעיים. הניגודיות חדה ברמה שמרגישים כל פרט. התנועה חלקה לגמרי.
עם הצירוף של Dolby Vision ו-Dolby Atmos, הסרטים, התוכניות והמשחקים שלך נראים ונשמעים מדהים. ראה את התמונה שהבמאי רצה שתראה - לא עוד סצנות מאכזבות שהן חשוכות בשביל לראות מה קורה בהן! שמע בבירור כל מילה. חווה אפקטי צליל כאילו הם באמת מתרחשים סביבך.
מחפשים טלוויזיה שמתאימה לחדר? המסך כמעט ללא מסגרת של טלוויזיית Ambilight זו מתאים לכל עיצוב פנים והמעמד שגובהו ניתן לכוונון הוא אידאלי למקרני קול. האריזה שלנו משתמשת בקרטון ממוחזר באישור FSC והחומרים המודפסים שלנו משתמשים בנייר ממוחזר.
תקבלו שמע טלוויזיה נהדר וברור ישר מהקופסה. אם אתם רוצים יותר, מערכת רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס עם DTS Play-Fi מאפשרת לכם להתחבר למקרני קול ורמקולים אלחוטיים תואמים ברחבי הבית בשניות. תוכלו אפילו ליצור מערכת צליל היקפי של קולנוע ביתי באמצעות הטלוויזיה כרמקול המרכזי.
לא יכולים לחכות לשחק? טלוויזיית Ambilight עם 60 הרץ ו-HDMI 2.1 תומכת במלך משחק מהיר ומצב Ultra Motion Clarity שלה מעניק תמונה חדה וחלקה יותר. בהפעלת הקונסולה תופעל אוטומטית הגדרת השהיית קלט נמוכה במיוחד. מצב המשחקים של Ambilight גורם לריגושים גדולים יותר.
במה נצפה עכשיו? Google TV מפגישה בין סדרות, סרטים ועוד, בין אפליקציות שונות ומינויים שונים - ומארגנת הכל במיוחד בשבילך. אפשר לקבל הצעות מבוססות על הטעם שלך, ואפילו להשתמש באפליקציית Google TV בטלפון כדי לגשת לרשימת הצפייה מחוץ לבית.
עוזר קולי לבחירתך! אפשר ללחוץ על לחצן Google Assistant בשלט ולהשתמש בקול שלך כדי למצוא סרטים וסדרות, לקבל המלצות, לשלוט במכשירים ביתיים תומכים ועוד. או שאפשר לבקש מ-Alexa לשלוט בטלוויזיה באמצעות מכשירים תומכי Alexa.
לא משנה באיזה תוכן אתם צופים, תוכלו ליהנות מתמונה בהירה וחדה במיוחד עם צבעים עשירים. בנוסף, טלוויזיית 4K UHD Ambilight זו תואמת לכל פורמטי HDR העיקריים - כך שתראו פרטים רבים יותר, אפילו במקומות חשוכים ובהירים, בזמן הזרמה של תוכן HDR.
Ambilight
תמונה/תצוגה
רזולוציית הקלט של הצג
טיונר / קליטה / שידור
טלוויזיה Android
תכונות של טלוויזיה חכמה
יישומי מולטימדיה
מעבד
צליל
קישוריות
תכונות וידאו של HDMI נתמכות
כרטיס אנרגיה EU
חשמל
אביזרים
עיצוב
מידות
