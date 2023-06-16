תנאי חיפוש

    The One טלוויזיית 4K Ambilight

    55PUS8518/12

    האחת שיש בה הכל.

    שעות הפנאי שלך ראויות לשדרוג הזה. טלוויזיית 4K Ambilight תסחוף אותך לתוך כל סדרה, סרט, ומשחק! איכות תמונה מרגשת, כל האפליקציות שאי אפשר בלעדיהן, ומעמד שמתאים בקלות ל-Soundbar.

    צבע:

    The One טלוויזיית 4K Ambilight

    האחת שיש בה הכל.

    טלוויזיית 4K Ambilight

    • טלוויזיה Ambilight‏ 139 ס"מ (55 אינץ')
    • מנוע P5 Perfect Picture
    • תמיכה בפורמטי HDR עיקריים
    • Google TV™‎
    האחת עם Ambilight סוחף.

    האחת עם Ambilight סוחף.

    טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן שאתם צופים בו וסוחפים אתכם להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ואתם תשקעו עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים עליכם.

    האחת עם המראה המלהיב. מנוע תמונות P5 של פיליפס.

    האחת עם המראה המלהיב. מנוע תמונות P5 של פיליפס.

    מנוע P5 של פיליפס מייצר תמונה מעולה כמו התוכן האהוב. לפרטים יש הרבה יותר עומק. הצבעים מלאי חיים וגווני העור נראים טבעיים. הניגודיות חדה ברמה שמרגישים כל פרט. התנועה חלקה לגמרי.

    האחת עם Dolby Vision ו-Dolby Atmos.

    האחת עם Dolby Vision ו-Dolby Atmos.

    עם הצירוף של Dolby Vision ו-Dolby Atmos, הסרטים, התוכניות והמשחקים שלך נראים ונשמעים מדהים. ראה את התמונה שהבמאי רצה שתראה - לא עוד סצנות מאכזבות שהן חשוכות בשביל לראות מה קורה בהן! שמע בבירור כל מילה. חווה אפקטי צליל כאילו הם באמת מתרחשים סביבך.

    טלוויזיה דקה. מוכנה לעתיד.

    טלוויזיה דקה. מוכנה לעתיד.

    מחפשים טלוויזיה שמתאימה לחדר? המסך כמעט ללא מסגרת של טלוויזיית Ambilight זו מתאים לכל עיצוב פנים והמעמד שגובהו ניתן לכוונון הוא אידאלי למקרני קול. האריזה שלנו משתמשת בקרטון ממוחזר באישור FSC והחומרים המודפסים שלנו משתמשים בנייר ממוחזר.

    מערכת רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס מופעלת באמצעות DTS Play-Fi

    מערכת רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס מופעלת באמצעות DTS Play-Fi

    תקבלו שמע טלוויזיה נהדר וברור ישר מהקופסה. אם אתם רוצים יותר, מערכת רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס עם DTS Play-Fi מאפשרת לכם להתחבר למקרני קול ורמקולים אלחוטיים תואמים ברחבי הבית בשניות. תוכלו אפילו ליצור מערכת צליל היקפי של קולנוע ביתי באמצעות הטלוויזיה כרמקול המרכזי.

    לאוהבי משחקים. השהיית קלט נמוכה במיוחד עם 60 הרץ ו-VRR.

    לאוהבי משחקים. השהיית קלט נמוכה במיוחד עם 60 הרץ ו-VRR.

    לא יכולים לחכות לשחק? טלוויזיית Ambilight עם 60 הרץ ו-HDMI 2.1 תומכת במלך משחק מהיר ומצב Ultra Motion Clarity שלה מעניק תמונה חדה וחלקה יותר. בהפעלת הקונסולה תופעל אוטומטית הגדרת השהיית קלט נמוכה במיוחד. מצב המשחקים של Ambilight גורם לריגושים גדולים יותר.

    הבידור האהוב עליך, עם קצת עזרה מ-Google.

    הבידור האהוב עליך, עם קצת עזרה מ-Google.

    במה נצפה עכשיו? Google TV מפגישה בין סדרות, סרטים ועוד, בין אפליקציות שונות ומינויים שונים - ומארגנת הכל במיוחד בשבילך. אפשר לקבל הצעות מבוססות על הטעם שלך, ואפילו להשתמש באפליקציית Google TV בטלפון כדי לגשת לרשימת הצפייה מחוץ לבית.

    בקרה קולית. Google Assistant. עובדת עם Alexa

    בקרה קולית. Google Assistant. עובדת עם Alexa

    עוזר קולי לבחירתך! אפשר ללחוץ על לחצן Google Assistant בשלט ולהשתמש בקול שלך כדי למצוא סרטים וסדרות, לקבל המלצות, לשלוט במכשירים ביתיים תומכים ועוד. או שאפשר לבקש מ-Alexa לשלוט בטלוויזיה באמצעות מכשירים תומכי Alexa.

    תמונה חדה במיוחד. צפייה מלאת חיים.

    לא משנה באיזה תוכן אתם צופים, תוכלו ליהנות מתמונה בהירה וחדה במיוחד עם צבעים עשירים. בנוסף, טלוויזיית 4K UHD Ambilight זו תואמת לכל פורמטי HDR העיקריים - כך שתראו פרטים רבים יותר, אפילו במקומות חשוכים ובהירים, בזמן הזרמה של תוכן HDR.

    מפרט טכני

    • Ambilight

      תכונות Ambilight
      • התאמת הצבעים על הקיר
      • מצב סלון
      • מצב משחק
      • מוזיקת Ambilight
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • עובד עם רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס
      • אנימציה של אתחול Ambilight
      גרסת Ambilight
      תלת-צדדי

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      55  אינץ'
      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      139  ס"מ
      תצוגה
      LED 4K Ultra HD
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      קצב רענון טבעי
      60  Hz
      מנוע Picture
      מנוע P5 Perfect Picture
      שיפור תמונה
      • Dolby Vision
      • +HDR10
      • Micro Dimming Pro
      • Natural Motion
      • סולם צבעים רחב 90% DCI/P3
      • מוכן ל-CalMAN
      • HLG (Hybrid Log Gamma)

    • רזולוציית הקלט של הצג

      רזולוציה – קצב רענון
      • 576p – ‏50 הרץ
      • 640‏x‏60–480 הרץ
      • 720p –‏ 50 הרץ, 60 הרץ
      • 1920x1080p-24 הרץ,25H הרץ,30 הרץ
      • ,50 הרץ,60 הרץ
      • 2560x1440-60 הרץ
      • 3840x2160p-24 הרץ,25 הרץ,30 הרץ
      • , 50 הרץ,60 הרץ

    • טיונר / קליטה / שידור

      טלוויזיה דיגיטלית
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      הקרנת וידיאו מוקלט
      • PAL
      • SECAM
      מדריך תוכניות טלוויזיה*
      מדריך תוכניות אלקטרוני ל-8 ימים
      חיווי עוצמת האות
      כן
      טלטקסט
      1,000 עמודי היפר טקסט
      תמיכה ב-HEVC
      כן

    • טלוויזיה Android

      מערכת הפעלה
      Google TV™‎
      אפליקציות מותקנות מראש
      • סרטים ב-Google Play‏*‎
      • חיפוש Google
      • YouTube
      • Netflix
      • Apple TV
      • BBC iplayer
      • Amazon Prime Video
      • +Disney
      • YouTube Music
      • אפליקציית כושר
      • Ambilight Aurora
      גודל זיכרון (הבזק)
      16GB*
      ענן משחק
      Geforce Now

    • תכונות של טלוויזיה חכמה

      טלוויזיה אינטראקטיבית
      HbbTV
      שלט רחוק
      באמצעות קול
      עוזר/ת קולי/ת*
      • המובנה/מובנית של Google Assistant
      • RC עם מיקרופון.
      • פועלת עם Alexa

    • יישומי מולטימדיה

      פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט
      • מכולות: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (גרסה 2 עד 9.2)
      • WMA-PRO (v9 ו- v10)
      • FLAC
      תמיכה בפורמטים של כתוביות
      • SMI.
      • SRT.
      • SSA.
      • SUB.
      • TXT.
      • ASS.
      פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • תמונה ב-360 מעלות
      • HEIF

    • מעבד

      עוצמת עיבוד
      4 ליבות

    • צליל

      הספק מוצא (RMS)
      20W
      תצורת רמקולים
      רמקול בעל טווח מלא 2x10 ואט
      דחיסה/פרישה
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      הגברת הצליל
      • צליל AI
      • ניקוי תיבת שיח
      • Dolby Atmos
      • שיפור בס Dolby
      • איזון עוצמה Dolby
      • מצב לילה
      • אקולייזר AI
      • DTS Play-Fi
      • התאמת צליל אישית Mimi
      • כיול חדר

    • קישוריות

      מספר חיבורי HDMI
      4
      תכונות HDMI
      • 4K
      • ערוץ אודיו חוזר
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • שלט רחוק עובר דרך
      • בקרת שמע של המערכת
      • מערכת במצב המתנה
      • הקרנה בנגיעה אחת
      מספר שקעי USB
      2
      חיבור אלחוטי
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, פס כפול
      • Bluetooth 5.0
      חיבורים אחרים
      • ממשק משותף פלוס (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • יציאת אודיו דיגיטלי (אופטי)
      • יציאת אוזניות
      • מחבר שירות
      • מחבר לוויין
      HDCP 2.3
      כן בכל HDMI
      HDMI ARC
      כן ב-HDMI2
      תכונות HDMI 2.1
      • eARC ב-HDMI 2
      • תמיכה ב-eARC/ VRR/ ALLM
      • קצב נתונים מרבי של 48Gbps
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC עבור Philips TV/SB
      • הגדרות חיצוניות באמצעות TV UI

    • תכונות וידאו של HDMI נתמכות

      HDMI 1/2
      HDMI 2.0
      משחקים
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • משחק Dolby Vision
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      • +HDR10

    • כרטיס אנרגיה EU

      מספרי רישום EPREL
      1533388
      סיווג אנרגיה ל-SDR
      F
      מצב דרישת מתח ל-SDR
      77  kWh‏/1000 שעות
      סיווג אנרגיה ל-HDR
      G
      מצב דרישת מתח ל-HDR
      118  kWh‏/1000 שעות
      צריכת חשמל במצב כבוי
      לא ישים
      מצב המתנה ברשת
      2.0  W
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח
      LED LCD

    • חשמל

      רשת החשמל
      220 – 240 וולט AC, 60/50 הרץ
      צריכת חשמל במצב המתנה
      פחות מ-0.3W
      תכונות חיסכון בחשמל
      • טיימר כיבוי אוטומטי
      • השתקת תמונה (לרדיו)
      • מצב חסכוני
      • חיישן אור

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • שלט רחוק
      • סוללות AAA X 2
      • מעמד למשטח השולחן
      • כבל חשמל
      • מדריך התחלה מהירה
      • חוברת על היבטי בטיחות וחוק

    • עיצוב

      צבעים בטלוויזיה
      מסגרת באפור פחם
      עיצוב המעמד
      מקלות offset אפור-פחם

    • מידות

      רוחב המקלט
      1231.0  מ"מ
      גובה המקלט
      720.0  מ"מ
      עומק המקלט
      81.0  מ"מ
      משקל המוצר
      15.2  ק"ג
      רוחב המקלט (עם מעמד)
      1231.0  מ"מ
      גובה המקלט (עם מעמד)
      740.0/778.0  מ"מ
      עומק המקלט (עם מעמד)
      256.0  מ"מ
      משקל המוצר (+ מעמד)
      16.0  ק"ג
      רוחב המארז
      1360.0  מ"מ
      גובה המארז
      840.0  מ"מ
      עומק המארז
      160.0  מ"מ
      משקל כולל אריזה
      19.5  ק"ג
      רוחב מעמד
      737.0/1014.0  מ"מ
      גובה מעמד
      29.5/68.0  מ"מ
      עומק מעמד
      256.0  מ"מ
      המרחק בין 2 מעמדים
      737.0/1014/0  מ"מ
      גובה המעמד לקצה תחתית הטלוויזיה
      29.5/68.0  מ"מ
      מתאים להתקנה על קיר
      300 x‏ 200 מ"מ

    • שלט רחוק
    • סוללות AAA X 2
    • מעמד למשטח השולחן
    • כבל חשמל
    • מדריך התחלה מהירה
    • חוברת על היבטי בטיחות וחוק
    • EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
    • המבצעים של אפליקציית Android משתנים לפי מדינה. אפשר למצוא פרטים נוספים בחנות Google Play.
    • הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנה למפעיל שלך לקבלת מידע נוסף.
    • אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp.
    • גודל זיכרון (Flash)‏: 16G, שטח האחסון בפועל עשוי להשתנות (תלוי באפליקציות מותקנות [מראש], מערכות הפעלה מותקנות ועוד)
    • על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
    • דרוש מינוי Netflix. בכפוף לתנאים, בכתובת https://www.netflix.com
    • Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של .‏‎Amazon.com, Inc או של החברות המסונפות אליה. Amazon Alexa זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • Amazon Prime זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • דרוש מינוי +Disney. בכפוף לתנאים המופיעים ב-https://www.disneyplus.com‏ (c) 2020 Disney או הישויות הקשורות אליה. +Disney זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • Google Assistant זמינה בטלוויזיות Android של פיליפס שפועלות במערכות הפעלה Android O (8) ואילך. Google Assistant זמינה בשפות ובמדינות נבחרות.
    • Google TV הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של Google LLC.
    • Google TV הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של Google LLC. YouTube, Ok Google וסימנים וסימנים רשומים אחרים של Google LLC.
