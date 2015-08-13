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Brilliance Curved UltraWide LCD display

הופסק

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BrillianceCurved UltraWide LCD display

BDM3490UC/00

Brilliance Curved UltraWide LCD display

הופסק

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תוכנה ומנהלי התקן

Windows 8 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: BDM3490
  • ZIP קובץ, 11.1 kB
  • 13 August 2015

Windows 7 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: BDM3490
  • ZIP קובץ, 11.1 kB
  • 13 August 2015

מדריכים ותיעוד

הודעה באישור TCO - English (US)

  • PDF קובץ, 86.9 kB
  • 15 June 2023

Quick start guide - English (US)

  • PDF קובץ, 1.1 MB
  • 2 June 2023

אחריות ושירות

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אחריות

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