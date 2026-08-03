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אביזרי תחזוקה מסנן אבנית ומים
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CA6903/10
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מסנן המים AquaClean החדשני מפחית היווצרות אבנית. ניתן ליהנות מקפה טרי ממים מטוהרים. יש להשתמש אך ורק במסנן מים Philips AquaClean כדי להבטיח את חיי המוצר המרביים ואת בטיחות המכשירים מבית Philips ו-Saeco.
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