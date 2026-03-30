הפעלת AquaClean גורמת להשבתת התרעת האבנית

הפעלת AquaClean תגרום להשבתה אוטומטית של התרעת האבנית. תוכלו ליהנות מאינספור כוסות קפה מהאיכות הגבוהה ביותר, בלי טרחה. רק אחרי 8 החלפות של המסנן המכשיר יפעיל מחדש את התרעת האבנית. במכונות המצוידות ב-AquaClean יש מדבקה מתאימה על מכל המים.