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CA6903/10
CA6903/00
אין צורך בהסרת אבנית של עד 5000 כוסות*
הארכת החיים השימושיים של המכשיר
1 מסנן AquaClean
הפעלת AquaClean תגרום להשבתה אוטומטית של התרעת האבנית. תוכלו ליהנות מאינספור כוסות קפה מהאיכות הגבוהה ביותר, בלי טרחה. רק אחרי 8 החלפות של המסנן המכשיר יפעיל מחדש את התרעת האבנית. במכונות המצוידות ב-AquaClean יש מדבקה מתאימה על מכל המים.
קשה לתאר התקנה מהירה יותר של אביזר כה שימושי. פשוט לחבר את מסנן ה-AquaClean במכל המים של מכונת האספרסו הסופר-אוטומטית מדגם Saeco, להפעיל אותו באמצעות ממשק המשתמש וליהנות מעד 5000 כוסות של קפה טהור, בלי צורך בהסרת אבנית*.
מסנן AquaClean יסייע לשמר את טעם הקפה יותר זמן וימנע סתימות במכונה הודות לתכונות חדשניות, כמו למשל טכנולוגיית חילופי יונים, מערכת הזרמת המים המקורית של פיליפס והמסנן עם המיקרו-נקבים.
מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים מהמכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי.