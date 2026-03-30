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  • אין צורך בהסרת אבנית של עד 5000 כוסות*
  • אין צורך בהסרת אבנית של עד 5000 כוסות*
  • אין צורך בהסרת אבנית של עד 5000 כוסות*
  • אין צורך בהסרת אבנית של עד 5000 כוסות*

אביזרי תחזוקהמסנן אבנית ומים

CA6903/10

אין צורך בהסרת אבנית של עד 5000 כוסות*
מסנן המים AquaClean החדשני מפחית היווצרות אבנית. ניתן ליהנות מקפה טרי ממים מטוהרים. יש להשתמש אך ורק במסנן מים Philips AquaClean כדי להבטיח את חיי המוצר המרביים ואת בטיחות המכשירים מבית Philips ו-Saeco.
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מוצרים תואמים
סדרה 5500

סדרה 5500
מכונת קפה אוטומטיות

EP5547/90

סדרה 3300

סדרה 3300
מכונת קפה אוטומטיות

EP3347/90

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
מכונת קפה אוטומטית לחלוטין

SM8885/00

GranAroma

GranAroma
מכונת קפה אוטומטיות

SM6580/00

GranAroma

GranAroma
מכונת קפה אוטומטיות

SM6585/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
מכונת קפה אוטומטית לחלוטין

SM6680/00

בזכות כל מסנן תוכלו ליהנות מעד 625* כוסות!

אין צורך בהסרת אבנית של עד 5000 כוסות*

  • CA6903/00

  • אין צורך בהסרת אבנית של עד 5000 כוסות*

  • הארכת החיים השימושיים של המכשיר

  • 1 מסנן AquaClean

הפעלת AquaClean גורמת להשבתת התרעת האבנית

הפעלת AquaClean גורמת להשבתת התרעת האבנית

הפעלת AquaClean תגרום להשבתה אוטומטית של התרעת האבנית. תוכלו ליהנות מאינספור כוסות קפה מהאיכות הגבוהה ביותר, בלי טרחה. רק אחרי 8 החלפות של המסנן המכשיר יפעיל מחדש את התרעת האבנית. במכונות המצוידות ב-AquaClean יש מדבקה מתאימה על מכל המים.

הפעילו את המסנן ללא מאמץ בעזרת מערכת click&go

הפעילו את המסנן ללא מאמץ בעזרת מערכת click&go

קשה לתאר התקנה מהירה יותר של אביזר כה שימושי. פשוט לחבר את מסנן ה-AquaClean במכל המים של מכונת האספרסו הסופר-אוטומטית מדגם Saeco, להפעיל אותו באמצעות ממשק המשתמש וליהנות מעד 5000 כוסות של קפה טהור, בלי צורך בהסרת אבנית*.

לא צפויות סתימות במכשיר, הודות למסנן עם המיקרו-נקבים

לא צפויות סתימות במכשיר, הודות למסנן עם המיקרו-נקבים

מסנן AquaClean יסייע לשמר את טעם הקפה יותר זמן וימנע סתימות במכונה הודות לתכונות חדשניות, כמו למשל טכנולוגיית חילופי יונים, מערכת הזרמת המים המקורית של פיליפס והמסנן עם המיקרו-נקבים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים מהמכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי.