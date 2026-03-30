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  • 3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם

הופסק

סדרה 2200מכונות קפה, אוטומטיות

EP2230/10

3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
צור בקלות מגוון משקאות קפה ארומטיים כמו אספרסו, קפה וקפוצ'ינו במגע כפתור. LatteGo מסיים מגוון משקאות מבוססי חלב בקצף חלק כמשי, קל להגדירו וניתן לניקוי ב-15 שניות בלבד*
הצג את כל היתרונות

LatteGo, המהיר ביותר בעולם לניקוי מערכת החלב*

3 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם

  • 3 סוגי קפה

  • LatteGo

  • שחור מט

  • מסך מגע

בחירת הקפה הרצוי בקלות הודות למסך המגע האינטואיטיבי

בחירת הקפה הרצוי בקלות הודות למסך המגע האינטואיטיבי

הטעם והארומה המפתים של קפה מפולים טריים נמצא במרחק של נגיעה אחת. מסך המגע האינטואיטיבי מאפשר לכם לבחור בקלות את המשקה הרצוי.

שלמות בטמפרטורה, בארומה ובקצף העשיר – בכל כוס מחדש***

שלמות בטמפרטורה, בארומה ובקצף העשיר – בכל כוס מחדש***

מערכת Aroma Extract החכמה למיצוי הארומה יוצרת איזון מיטבי בין טמפרטורת החליקה למיצוי הניחוחות על ידי שמירה על טמפרטורת מים של 90 עד 98°C, תוך ויסות קצב זרימת המים, כדי שתוכלו ליהנות מקפה מענג.

התאימו את עוצמת הארומה והכמות באמצעות 'My Coffee Choice'

התאימו את עוצמת הארומה והכמות באמצעות 'My Coffee Choice'

התאימו את העוצמה וכמות הקפה בעזרת תפריט 'My Coffee Choice'. בחרו בקלות מתוך שלוש תוכניות - לפי טעמכם האישי.

מפרט טכני

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הסתייגויות

  1. מבוסס על בדיקות עם צרכנים בגרמניה, בהשוואה למכונות קפה מובילות עם אוטומציה מלאה והפעלה בלחיצה אחת (קפה + חלב) (2018).

  2. מבוסס על ‎70–82°C

  3. מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים של המכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי.

  4. לא כלול בתכולת האריזה