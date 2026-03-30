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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
EP2230/10
3 סוגי קפה
LatteGo
שחור מט
מסך מגע
הטעם והארומה המפתים של קפה מפולים טריים נמצא במרחק של נגיעה אחת. מסך המגע האינטואיטיבי מאפשר לכם לבחור בקלות את המשקה הרצוי.
מערכת Aroma Extract החכמה למיצוי הארומה יוצרת איזון מיטבי בין טמפרטורת החליקה למיצוי הניחוחות על ידי שמירה על טמפרטורת מים של 90 עד 98°C, תוך ויסות קצב זרימת המים, כדי שתוכלו ליהנות מקפה מענג.
התאימו את העוצמה וכמות הקפה בעזרת תפריט 'My Coffee Choice'. בחרו בקלות מתוך שלוש תוכניות - לפי טעמכם האישי.
מבוסס על בדיקות עם צרכנים בגרמניה, בהשוואה למכונות קפה מובילות עם אוטומציה מלאה והפעלה בלחיצה אחת (קפה + חלב) (2018).
מבוסס על 70–82°C
מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים של המכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי.
לא כלול בתכולת האריזה