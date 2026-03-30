שלמות בטמפרטורה, בארומה ובקצף העשיר – בכל כוס מחדש***

מערכת Aroma Extract החכמה למיצוי הארומה יוצרת איזון מיטבי בין טמפרטורת החליקה למיצוי הניחוחות על ידי שמירה על טמפרטורת מים של 90 עד 98°C, תוך ויסות קצב זרימת המים, כדי שתוכלו ליהנות מקפה מענג.