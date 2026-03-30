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הופסק
EP3243/50
5 סוגי קפה
LatteGo
לבן
מסך מגע
תיהנו ממשקאות הקפה האהובים עליכם ברגעים מיוחדים. אם יש לכם חשק לאספרסו או קפה הפוך, המכונה הסופר-אוטומטית הזאת מציעה לכם תוצאה מושלמת – בלי סיבוכים ועיכובים!
תהנה מקפוצ'ינו חלק כמשי, אפילו עם תחליפי החלב האהובים עליך ממקורות צמחיים. הודות לטכנולוגיית ההקצפה הציקלונית, LatteGo הופכת סוגים שונים של חלב ותחליפי חלב ממקורות צמחיים, עם כמות מדויקת של שומן וחלבונים, לשכבת קצף צפופה הטובה ביותר.
הטעם והארומה המפתים של קפה מפולים טריים נמצא במרחק של נגיעה אחת. מסך המגע האינטואיטיבי מאפשר לכם לבחור בקלות את המשקה הרצוי.
מבוסס על בדיקות עם צרכנים בגרמניה, בהשוואה למכונות קפה מובילות עם אוטומציה מלאה והפעלה בלחיצה אחת (קפה + חלב) (2018).
מבוסס על 70–82°C
מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים של המכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי.
לא כלול בתכולת האריזה