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  • 5 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 5 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 5 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 5 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 5 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 5 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 5 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
  • 5 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם

הופסק

סדרה 3200מכונות קפה, אוטומטיות

EP3243/50

5 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם
הכינו בקלות מגוון משקאות קפה ארומטיים כמו אספרסו, קפה, קפוצ'ינו ולאטה מקיאטו בלחיצת כפתור. LatteGo מעטר את מגוון המשקאות מבוססי החלב בקצף חלק כמשי. קל להגדירו והוא ניתן לניקוי בפחות מ-15 שניות בלבד**
הצג את כל היתרונות

LatteGo, המהיר ביותר בעולם לניקוי מערכת החלב**

5 משקאות קפה טעימים מפולים טריים, בקלות רבה מאי פעם

  • 5 סוגי קפה

  • LatteGo

  • לבן

  • מסך מגע

ליהנות מ-5 סוגי קפה (כולל קפוצ'ינו) – בנגיעה אחת

ליהנות מ-5 סוגי קפה (כולל קפוצ'ינו) – בנגיעה אחת

תיהנו ממשקאות הקפה האהובים עליכם ברגעים מיוחדים. אם יש לכם חשק לאספרסו או קפה הפוך, המכונה הסופר-אוטומטית הזאת מציעה לכם תוצאה מושלמת – בלי סיבוכים ועיכובים!

קפוצ'ינו חלק כמשי; קפה חלוט טרי אצלך בבית.

קפוצ'ינו חלק כמשי; קפה חלוט טרי אצלך בבית.

תהנה מקפוצ'ינו חלק כמשי, אפילו עם תחליפי החלב האהובים עליך ממקורות צמחיים. הודות לטכנולוגיית ההקצפה הציקלונית, LatteGo הופכת סוגים שונים של חלב ותחליפי חלב ממקורות צמחיים, עם כמות מדויקת של שומן וחלבונים, לשכבת קצף צפופה הטובה ביותר.

בחירת הקפה הרצוי בקלות הודות למסך המגע האינטואיטיבי

בחירת הקפה הרצוי בקלות הודות למסך המגע האינטואיטיבי

הטעם והארומה המפתים של קפה מפולים טריים נמצא במרחק של נגיעה אחת. מסך המגע האינטואיטיבי מאפשר לכם לבחור בקלות את המשקה הרצוי.

מפרט טכני

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הסתייגויות

  1. מבוסס על בדיקות עם צרכנים בגרמניה, בהשוואה למכונות קפה מובילות עם אוטומציה מלאה והפעלה בלחיצה אחת (קפה + חלב) (2018).

  2. מבוסס על ‎70–82°C

  3. מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים של המכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי.

  4. לא כלול בתכולת האריזה