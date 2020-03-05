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הופסק
GC4930/10
מגהץ של הדור החדש – תוצאות מעולות, מהר יותר*
אפשר לגהץ הכל – מג'ינס ועד משי – לא שורף את הבד באחריות*, הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP וזרם הקיטור שעכשיו חודר עד 20% עמוק יותר לבד, ליישור מהיר של קמטים.*
2400W
עוצמת קיטור קבועה של 45 גרם לדקה
עוצמת קיטור של 210 גרם
תחתית SteamGlide Plus
הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP, מובטח לכם שהמגהץ לא יגרום לעולם לשריפתו של בד המתאים לגיהוץ. תוכלו לגהץ הכל בבטחה, מג'ינס ועד משי, מבד פשתן ועד קשמיר. בלי צורך במיון מקדים ובלי להמתין לכוונון הטמפרטורה. מגהצי הקיטור של פיליפס עם טכנולוגיית OptimalTEMP הופכים את מלאכת הגיהוץ לקלה ומהירה יותר. המגהצים עברו בדיקות על-ידי מומחי טקסטיל עצמאיים.
העיצוב המיוחד מאפשר חדירה מקסימלית של הקיטור, עד 20% יותר מדגמים אחרים, לתוצאות מעולות ומהירות יותר
חדירה עמוקה יותר לתוך הבד, להחלקה ויישור קל של קמטים.
פרסים
על כל הבדים הניתנים לגיהוץ
בהשוואה ל-GC4910