טכנולוגיית OptimalTEMP: בלי שריפת בדים באחריות, ללא כוונון טמפרטורה

הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP, מובטח לכם שהמגהץ לא יגרום לעולם לשריפתו של בד המתאים לגיהוץ. תוכלו לגהץ הכל בבטחה, מג'ינס ועד משי, מבד פשתן ועד קשמיר. בלי צורך במיון מקדים ובלי להמתין לכוונון הטמפרטורה. מגהצי הקיטור של פיליפס עם טכנולוגיית OptimalTEMP הופכים את מלאכת הגיהוץ לקלה ומהירה יותר. המגהצים עברו בדיקות על-ידי מומחי טקסטיל עצמאיים.