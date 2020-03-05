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  • Standard Product Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Main in-use photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4930/10
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4930/10
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Standard Product Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Main in-use photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4930/10
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4930/10
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology
  • Product in Use Photo Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology

הופסק

Azur Advancedמגהץ אדים עם טכנולוגיית OptimalTEMP

GC4930/10

1 פרס

מגהץ של הדור החדש – תוצאות מעולות, מהר יותר*

אפשר לגהץ הכל – מג'ינס ועד משי – לא שורף את הבד באחריות*, הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP וזרם הקיטור שעכשיו חודר עד 20% עמוק יותר לבד, ליישור מהיר של קמטים.*

הצג את כל היתרונות

לא שורף את הבד, באחריות

מגהץ של הדור החדש – תוצאות מעולות, מהר יותר*

  • 2400W

  • עוצמת קיטור קבועה של 45 גרם לדקה

  • עוצמת קיטור של 210 גרם

  • תחתית SteamGlide Plus

טכנולוגיית OptimalTEMP: בלי שריפת בדים באחריות, ללא כוונון טמפרטורה

טכנולוגיית OptimalTEMP: בלי שריפת בדים באחריות, ללא כוונון טמפרטורה

הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP, מובטח לכם שהמגהץ לא יגרום לעולם לשריפתו של בד המתאים לגיהוץ. תוכלו לגהץ הכל בבטחה, מג'ינס ועד משי, מבד פשתן ועד קשמיר. בלי צורך במיון מקדים ובלי להמתין לכוונון הטמפרטורה. מגהצי הקיטור של פיליפס עם טכנולוגיית OptimalTEMP הופכים את מלאכת הגיהוץ לקלה ומהירה יותר. המגהצים עברו בדיקות על-ידי מומחי טקסטיל עצמאיים.

קיטור עוצמתי החודר לעומק הבד, לתוצאות מעולות

העיצוב המיוחד מאפשר חדירה מקסימלית של הקיטור, עד 20% יותר מדגמים אחרים, לתוצאות מעולות ומהירות יותר

טח קיטור עד 210 גרם להחלקה ויישור של קמטים עיקשים

טח קיטור עד 210 גרם להחלקה ויישור של קמטים עיקשים

חדירה עמוקה יותר לתוך הבד, להחלקה ויישור קל של קמטים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • תמונה של VRS_PBTAWARD66
הסתייגויות

  1. על כל הבדים הניתנים לגיהוץ

  2. בהשוואה ל-GC4910