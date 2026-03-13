מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

Azur Advanced מגהץ אדים עם טכנולוגיית OptimalTEMP

הופסק

תמיכה

Azur Advancedמגהץ אדים עם טכנולוגיית OptimalTEMP

GC4930/10

Azur Advanced מגהץ אדים עם טכנולוגיית OptimalTEMP

הופסק

עבור לחנות

נא להיכנס או ליצור חשבון

רשום את המוצר שלך

תהייה לך גישה מידית למדריכים, תמיכה מותאמת אישית ועוד. בנוסף, זה קל ומהיר.

הירשם עכשיו

מדריכים ותיעוד

EU Declaration of conformity Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4930/10 - English (US)

  • PDF קובץ, 954.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Azur Steam iron - English (US)

  • PDF קובץ, 474.8 kB
  • 13 March 2026

צרו קשר עם פיליפס

אנחנו נשמח לעזור לכם