משטח דו-צדי לבחירה בין גריל חלק או מחורץ

המשטח הדו-צדי הוא הפיך ולכן מאפשר לך לבשל על משטח גריל מחורץ או חלק, וכך תוכלו ליהנות מהמזון שלכם בדיוק כפי שאתם אוהבים. המשטח החלק מתאים לבישול נתחי מזון קטנים. המשטח המחורץ יוצר על נתחי הבשר את אפקט הגריל והלהבה שלא ניתן לעמוד בפניו.