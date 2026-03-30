אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
HD6320/20
1500 וואט
משטח דו-צדי: משטח מחורץ/חלק
המשטח הדו-צדי הוא הפיך ולכן מאפשר לך לבשל על משטח גריל מחורץ או חלק, וכך תוכלו ליהנות מהמזון שלכם בדיוק כפי שאתם אוהבים. המשטח החלק מתאים לבישול נתחי מזון קטנים. המשטח המחורץ יוצר על נתחי הבשר את אפקט הגריל והלהבה שלא ניתן לעמוד בפניו.
עודפי השומן נאגרים במגש אסיפת השומן אשר בטוח להדחה במדיח כלים
משטחי נון-סטיק המאפשרים לכם לבשל ללא הוספת שמן כלל, כך שתוכלו לטעום ולחוות את הטעם הייחודי של האוכל שהכנתם.