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  • הופכים את המשטח לצלייה מושלמת
  • הופכים את המשטח לצלייה מושלמת
  • הופכים את המשטח לצלייה מושלמת
  • הופכים את המשטח לצלייה מושלמת
  • הופכים את המשטח לצלייה מושלמת
  • הופכים את המשטח לצלייה מושלמת
  • הופכים את המשטח לצלייה מושלמת
  • הופכים את המשטח לצלייה מושלמת
  • הופכים את המשטח לצלייה מושלמת
  • הופכים את המשטח לצלייה מושלמת

הופסק

Daily Collectionגריל שולחני

HD6320/20

הופכים את המשטח לצלייה מושלמת
גריל שולחני של פיליפס עם משטח דו-צדדי. הצד החלק מתאים לצלייה עדינה של ירקות, דגים או פירות ים; הצד עם הצלעות מתאים לצליית נתחי בשר כגון סטייקים, המבורגרים או נקניקיות, תוך יצירת פסי צלייה מעוררי תיאבון.
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משטח צלייה דו-צדדי: חלק בצד אחד, עם צלעות בצד השני

הופכים את המשטח לצלייה מושלמת

  • 1500 וואט

  • משטח דו-צדי: משטח מחורץ/חלק

משטח דו-צדי לבחירה בין גריל חלק או מחורץ

משטח דו-צדי לבחירה בין גריל חלק או מחורץ

המשטח הדו-צדי הוא הפיך ולכן מאפשר לך לבשל על משטח גריל מחורץ או חלק, וכך תוכלו ליהנות מהמזון שלכם בדיוק כפי שאתם אוהבים. המשטח החלק מתאים לבישול נתחי מזון קטנים. המשטח המחורץ יוצר על נתחי הבשר את אפקט הגריל והלהבה שלא ניתן לעמוד בפניו.

מגש שומן משולב לאיסוף עודפי השומן

מגש שומן משולב לאיסוף עודפי השומן

עודפי השומן נאגרים במגש אסיפת השומן אשר בטוח להדחה במדיח כלים

משטח נון-סטיק לגריל ללא תוספת שמן

משטח נון-סטיק לגריל ללא תוספת שמן

משטחי נון-סטיק המאפשרים לכם לבשל ללא הוספת שמן כלל, כך שתוכלו לטעום ולחוות את הטעם הייחודי של האוכל שהכנתם.

מפרט טכני

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