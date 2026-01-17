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Daily Collection גריל שולחני

הופסק

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Daily Collectionגריל שולחני

HD6320/20

Daily Collection גריל שולחני

הופסק

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מדריכים ותיעוד

גריל שולחני של פיליפס עם משטח דו-צדדי. הצד החלק מתאים לצלייה עדינה של ירקות, דגים או פירות ים; הצד עם הצלעות מתאים לצליית נתחי בשר כגון סטייקים, המבורגרים או נקניקיות, תוך יצירת פסי צלייה מעוררי תיאבון.

  • PDF קובץ
  • 17 January 2026

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