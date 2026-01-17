גריל שולחני של פיליפס עם משטח דו-צדדי. הצד החלק מתאים לצלייה עדינה של ירקות, דגים או פירות ים; הצד עם הצלעות מתאים לצליית נתחי בשר כגון סטייקים, המבורגרים או נקניקיות, תוך יצירת פסי צלייה מעוררי תיאבון.