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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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HD9359/90
מים בטמפרטורה המדויקת, בין שמכינים תה ירוק או מזון תינוקות
כדי להפיק את המיטב ממשקאות שונים, דרושים מים בטמפרטורות שונות להכנתם. הלחצנים המוגדרים מראש שעל בסיס הקומקום האלגנטי מאפשרים לבחור את הטמפרטורה המתאימה בכל פעם.
מתכת
1.7 ליטר
מכסה עם קפיץ
הגדרות הטמפרטורה הקבועות מראש של 40, 60, 80 ו-100°C יבטיחו שהחלב לתינוק, התה, הקפה הנמס, המרק או האטריות יהיו בטמפרטורה הנכונה. פנה תמיד ליצרן המשקאות שלך לקבלת הטמפרטורה הנכונה לשימוש לשם קבלת המשקה הטוב ביותר.
פונקציית 'שמירה במצב חם' שומרת על המים בקומקום בטמפרטורה שנבחרה כך שאין צורך להרתיח מחדש.
מחווני מפלס המים השימושיים, כולל מחוון לכוס אחת, מוודאים שתרתיח רק את כמות המים שאתה צריך, דבר שחוסך גם באנרגיה (כוס מים אחת של 250 מ"ל לעומת 1 ליטר) וגם במים ועוזר לתרום לסביבה טובה יותר.
פונקציית 'שמירה במצב חם' תשמור על המים למשך 30 דקות בטמפרטורה שנבחרה, עם סטייה של ± 5°C לטמפרטורות מתחת ל-100°C. לבחירה של מים בטמפרטורה 100°C, המים יישמרו בטמפרטורה 90°C< T <100°C למניעת הרתחה מחדש.
גדול ב-25% מקומקום מתכת רגיל של פיליפס מדגם HD9320.