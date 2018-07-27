חוסך עד 69% אנרגיה באמצעות מחווני הכוסות

מחווני מפלס המים השימושיים, כולל מחוון לכוס אחת, מוודאים שתרתיח רק את כמות המים שאתה צריך, דבר שחוסך גם באנרגיה (כוס מים אחת של 250 מ"ל לעומת 1 ליטר) וגם במים ועוזר לתרום לסביבה טובה יותר.