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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

אוסף Avanceקומקום מתכת - בקרת טמפרטורה, שמירה על חום

HD9359/90

מים בטמפרטורה המדויקת, בין שמכינים תה ירוק או מזון תינוקות

כדי להפיק את המיטב ממשקאות שונים, דרושים מים בטמפרטורות שונות להכנתם. הלחצנים המוגדרים מראש שעל בסיס הקומקום האלגנטי מאפשרים לבחור את הטמפרטורה המתאימה בכל פעם.

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בקרת טמפרטורה ופונקציית שמירה על חום המים

מים בטמפרטורה המדויקת, בין שמכינים תה ירוק או מזון תינוקות

  • מתכת

  • 1.7 ליטר

  • מכסה עם קפיץ

4 לחצנים קבועים מראש לבחירת משקאות ורכיבי מזון

4 לחצנים קבועים מראש לבחירת משקאות ורכיבי מזון

הגדרות הטמפרטורה הקבועות מראש של 40, 60, 80 ו-‎100°C יבטיחו שהחלב לתינוק, התה, הקפה הנמס, המרק או האטריות יהיו בטמפרטורה הנכונה. פנה תמיד ליצרן המשקאות שלך לקבלת הטמפרטורה הנכונה לשימוש לשם קבלת המשקה הטוב ביותר.

פונקציית 'שמירה במצב חם' תשמור על המים בטמפרטורה שקבעת*

פונקציית 'שמירה במצב חם' שומרת על המים בקומקום בטמפרטורה שנבחרה כך שאין צורך להרתיח מחדש.

חוסך עד 69% אנרגיה באמצעות מחווני הכוסות

חוסך עד 69% אנרגיה באמצעות מחווני הכוסות

מחווני מפלס המים השימושיים, כולל מחוון לכוס אחת, מוודאים שתרתיח רק את כמות המים שאתה צריך, דבר שחוסך גם באנרגיה (כוס מים אחת של 250 מ"ל לעומת 1 ליטר) וגם במים ועוזר לתרום לסביבה טובה יותר.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. פונקציית 'שמירה במצב חם' תשמור על המים למשך 30 דקות בטמפרטורה שנבחרה, עם סטייה של ± ‎5°C לטמפרטורות מתחת ל-‎100°C. לבחירה של מים בטמפרטורה ‎100°C, המים יישמרו בטמפרטורה ‎90°C< T <100°C למניעת הרתחה מחדש.

  2. גדול ב-25% מקומקום מתכת רגיל של פיליפס מדגם HD9320.