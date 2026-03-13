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אוסף Avance קומקום מתכת - בקרת טמפרטורה, שמירה על חום

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אוסף Avanceקומקום מתכת - בקרת טמפרטורה, שמירה על חום

HD9359/90

אוסף Avance קומקום מתכת - בקרת טמפרטורה, שמירה על חום

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מדריכים ותיעוד

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP קובץ, 1.2 MB
  • 13 March 2026

כדי להפיק את המיטב ממשקאות שונים, דרושים מים בטמפרטורות שונות להכנתם. הלחצנים המוגדרים מראש שעל בסיס הקומקום האלגנטי מאפשרים לבחור את הטמפרטורה המתאימה בכל פעם.

  • PDF קובץ
  • 19 October 2026

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