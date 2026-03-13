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אוסף Avance קומקום מתכת - בקרת טמפרטורה, שמירה על חום
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HD9359/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
כדי להפיק את המיטב ממשקאות שונים, דרושים מים בטמפרטורות שונות להכנתם. הלחצנים המוגדרים מראש שעל בסיס הקומקום האלגנטי מאפשרים לבחור את הטמפרטורה המתאימה בכל פעם.
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