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  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!
  • מערבלים. אוטמים. יוצאים!

הופסק

קולקציית Vivaבלנדר מוט דגם ProMix

HR2652/90

מערבלים. אוטמים. יוצאים!
בלנדר המוט החדש דגם ProMix מסדרת Viva מגיע עם מגוון אביזרים, ומסייע לכם להכין אינספור ארוחות קלות ומנות מפתות.
הצג את כל היתרונות

ערבול פשוט של מרכיבים טעימים, ליצירת ארוחות טעימות גם תוך כדי תנועה.

מערבלים. אוטמים. יוצאים!

  • עוצמת ערבוב של 800W

  • SpeedTouch עם שליטת מהירות

  • כוס לדרך

  • קל לניקוי

מנוע 800W עוצמתי לתוצאות נהדרות

מנוע 800W עוצמתי לתוצאות נהדרות

המנוע החזק והעמיד שלנו בהספק 800W מספק את כל הכוח שאתה צריך להכנת הארוחות הביתיות הבריאות שאתה אוהב במספר דקות.

טכנולוגיית ProMix לערבוב מהיר ועקבי יותר

טכנולוגיית ProMix לערבוב מהיר ועקבי יותר

פיליפס חברה לאוניברסיטת שטוטגארט כדי לפתח את ProMix לערבוב מהיר ועקבי יותר. הטכנולוגיה המתקדמת הייחודית שלו מעוצבת כמשולש לאספקת זרימת מזון מיטבית וביצועים מרביים לשם קבלת התוצאות הטובות ביותר בכל פעם.

טכנולוגיית SpeedTouch לשליטה חלקה בעוצמה

טכנולוגיית SpeedTouch לשליטה חלקה בעוצמה

רוצה עוד עוצמה במהלך הערבוב? פשוט לחץ על כפתור הטורבו. המהירויות המשתנות האינטואיטיביות שלו מאפשרות לך להגדיל בקלות את הכוח מבלי לשנות את ההגדרות. התחל לאט כדי למנוע התזה, ובהדרגה לחץ חזק יותר עד שתגיע למהירות הרצויה לכל מתכון ורכיב מזון.

מפרט טכני

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