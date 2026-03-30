טכנולוגיית SpeedTouch לשליטה חלקה בעוצמה

רוצה עוד עוצמה במהלך הערבוב? פשוט לחץ על כפתור הטורבו. המהירויות המשתנות האינטואיטיביות שלו מאפשרות לך להגדיל בקלות את הכוח מבלי לשנות את ההגדרות. התחל לאט כדי למנוע התזה, ובהדרגה לחץ חזק יותר עד שתגיע למהירות הרצויה לכל מתכון ורכיב מזון.