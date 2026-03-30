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הופסק
HR2657/90
עוצמת ערבוב של 800W
SpeedTouch עם שליטת מהירות
כוס לדרך, מקלף ספירלי
קל לניקוי
המנוע החזק והעמיד שלנו בהספק 800W מספק את כל הכוח שאתה צריך להכנת הארוחות הביתיות הבריאות שאתה אוהב במספר דקות.
פיליפס חברה לאוניברסיטת שטוטגארט כדי לפתח את ProMix לערבוב מהיר ועקבי יותר. הטכנולוגיה המתקדמת הייחודית שלו מעוצבת כמשולש לאספקת זרימת מזון מיטבית וביצועים מרביים לשם קבלת התוצאות הטובות ביותר בכל פעם.
רוצה עוד עוצמה במהלך הערבוב? פשוט לחץ על כפתור הטורבו. המהירויות המשתנות האינטואיטיביות שלו מאפשרות לך להגדיל בקלות את הכוח מבלי לשנות את ההגדרות. התחל לאט כדי למנוע התזה, ובהדרגה לחץ חזק יותר עד שתגיע למהירות הרצויה לכל מתכון ורכיב מזון.