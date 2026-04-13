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מברשות שיניים חשמליות
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Philips Sonicare 2100 Series מברשת שיניים חשמלית Sonic
תמיכה
HX3651/12
HX365LB
צבע
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מדריך למשתמש
את כל (2)
כיצד פועל חיווי חיישן הלחץ במברשת השיניים Sonicare?
איך לנקות את מברשת השיניים Philips Sonicare?
מברשת Sonicare משמיע רעש חזק.
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