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Philips Sonicare 2100 Series מברשת שיניים חשמלית Sonic

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Philips Sonicare 2100 Seriesמברשת שיניים חשמלית Sonic

HX3651/12

HX365LB

Philips Sonicare 2100 Series מברשת שיניים חשמלית Sonic

צבע

ורוד בהיר
ורוד בהיר
כחול בהיר
כחול בהיר

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מדריכים ותיעוד

הצהרת תאימות של בריטניה - English (US)

  • PDF קובץ, 45.8 kB
  • 13 April 2026

מדריך למשתמש

  • PDF קובץ, 5.6 MB
  • 9 July 2024

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