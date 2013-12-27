ניקוי מעולה תוך שניות.*

ראש המברשת של Sonicare For Kids מושלם לפיות קטנים עם שיניים צומחות. הוא עובד בלעדית עם מברשת השיניים החשמלית For Kids אשר ביחד מעניקים חוויה בטוחה ונעימה יותר שילדים חושבים שהיא מהנה ועוזרת לפתח הרגלים טובים.