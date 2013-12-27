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  • ניקוי מעולה תוך שניות.*
  • ניקוי מעולה תוך שניות.*
  • ניקוי מעולה תוך שניות.*
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  • ניקוי מעולה תוך שניות.*
  • ניקוי מעולה תוך שניות.*

Philips Sonicare For Kidsראשי מברשת שיניים Sonic בגודל קומפקטי

HX6032/33

ניקוי מעולה תוך שניות.*
ראש המברשת של Sonicare For Kids מושלם לפיות קטנים עם שיניים צומחות. הוא עובד בלעדית עם מברשת השיניים החשמלית For Kids אשר ביחד מעניקים חוויה בטוחה ונעימה יותר שילדים חושבים שהיא מהנה ועוזרת לפתח הרגלים טובים.
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מוצרים תואמים
For Kids

For Kids
מברשת שיניים חשמלית Sonic

HX6322/12

For Kids

For Kids
מברשת שיניים חשמלית Sonic

HX6352/11

מנקה ומגן על חיוכים לילדים גדלים בגילאי 3+

ניקוי מעולה תוך שניות.*

  • 2 באריזה

  • גודל קומפקטי

  • בלחיצה

  • נקי וידידותי לילדים

גיל 3+

גיל 3+

ראש המברשת Sonicare For Kids של פיליפס בגודל סטנדרט כולל פרופיל מותאם לקווי מתאר כדי להתאים לשיניים של ילדיך מגיל 3+ וזיפי מברשת רכים לחוויית ניקיון עדינה. בנוסף, עבצד האחורי של הראש מעניק חווית צחצוח נעימה ובטוחה. זמין גם במידה סטנדרטית גדולה יותר לילדים מגיל 7+.

ניקוי מעולה המשתפר בכל שנייה

ניקוי מעולה המשתפר בכל שנייה

בעזרת הכוח העל-קולי שלנו, הזמן המוגבל שהילדים מבלים בצחצוח מנוצל עד הסוף, כשהם בונים הרגלים בריאים ולומדים טכניקת צחצוח נכונה.

טכנולוגיית Sonic המתקדמת של Philips Sonicare

טכנולוגיית Sonic המתקדמת של Philips Sonicare

טכנולוגיית Sonic המתקדמת של Philips Sonicare מזרימה מים בפעימות בין השיניים ותנועות המברשת שלה מפרקות את הפלאק ומסירה אותו מהאזור לניקוי יומי יוצא מן הכלל.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מסיר עד פי 7 יותר פלאק לעומת מברשת שיניים ידנית