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HX6032/33
2 באריזה
גודל קומפקטי
בלחיצה
נקי וידידותי לילדים
ראש המברשת Sonicare For Kids של פיליפס בגודל סטנדרט כולל פרופיל מותאם לקווי מתאר כדי להתאים לשיניים של ילדיך מגיל 3+ וזיפי מברשת רכים לחוויית ניקיון עדינה. בנוסף, עבצד האחורי של הראש מעניק חווית צחצוח נעימה ובטוחה. זמין גם במידה סטנדרטית גדולה יותר לילדים מגיל 7+.
בעזרת הכוח העל-קולי שלנו, הזמן המוגבל שהילדים מבלים בצחצוח מנוצל עד הסוף, כשהם בונים הרגלים בריאים ולומדים טכניקת צחצוח נכונה.
טכנולוגיית Sonic המתקדמת של Philips Sonicare מזרימה מים בפעימות בין השיניים ותנועות המברשת שלה מפרקות את הפלאק ומסירה אותו מהאזור לניקוי יומי יוצא מן הכלל.
מסיר עד פי 7 יותר פלאק לעומת מברשת שיניים ידנית