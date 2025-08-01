98% מציינים שקל יותר לגרום לילדים לצחצח טוב יותר ולמשך זמן ארוך יותר*

עם מברשת ואפליקציית Philips Sonicare לילדים, ילדים יכולים לגלות כיצד לצחצח בצורה נכונה בעצמם. האפליקציה מסתנכרנת עם מברשת השיניים העל-קולית של הילדים באמצעות Bluetooth כדי להראות טכניקות לצחצוח נכון ולעקוב אחר הביצועים. ילדים יכולים לראות את טיב הצחצוח שלהם ולהרוויח פרסים מרגשים עבור צחצוח נכון. חינוכי ויעיל, 98% מההורים שהשתתפו בסקר מציינים שקל יותר לגרום לילדיהם לצחצח יותר טוב ולמשך זמן ארוך יותר. זו הדרך המהנה לעזור לילדים לפתח הרגלים בריאים לטיפול בחלל הפה שישרתו אותם במשך חיים שלמים.