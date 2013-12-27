אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
HX6042/33
2 באריזה
גודל סטנדרט
בלחיצה
נקי וידידותי לילדים
ראש מברשת השיניים הסטנדרטית Sonicare For Kids של פיליפס כולל פרופיל בעל קו מתאר המתאים לשיניים של ילדך מגיל 7+, וכן זיפים רכים לחוויית ניקוי עדינה. כמו כן, הוא כולל עיצוב גומי בחלק האחורי של ראש המברשת לניקוי בטוח ונעים יותר. זמין גם בגודל קטן וקומפקטי לילדים בני 4+.
ראש מברשת השיניים Sonicare For Kids של פיליפס הוכח מדעית כמסיר פלאק טוב יותר מאשר מברשת ידנית. הילדים שלך יקבלו הגנה טובה יותר מפני עששת, וביקורים נעימים יותר אצל רופאת השיניים. תוצאות הבדיקה יישתפרו או שכספכם יוחזר.
בעזרת הכוח העל-קולי שלנו, הזמן המוגבל שהילדים מבלים בצחצוח מנוצל עד הסוף, כשהם בונים הרגלים בריאים ולומדים טכניקת צחצוח נכונה.
מסיר עד פי 7 יותר פלאק לעומת מברשת שיניים ידנית