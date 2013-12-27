גיל 7+

ראש מברשת השיניים הסטנדרטית Sonicare For Kids של פיליפס כולל פרופיל בעל קו מתאר המתאים לשיניים של ילדך מגיל 7+, וכן זיפים רכים לחוויית ניקוי עדינה. כמו כן, הוא כולל עיצוב גומי בחלק האחורי של ראש המברשת לניקוי בטוח ונעים יותר. זמין גם בגודל קטן וקומפקטי לילדים בני 4+.