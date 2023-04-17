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LR03A20C/40
טכנולוגיית אלקליין אידאלית למכשירים זוללי אנרגיה.
סוללות בעלות חיים ארוכים מספקות כוח אמין למכשירי היום-יום כמו שעונים ורדיו. סוללות אלקליין ברמת כניסה של פיליפס מסדרת Entry נותנות תמורה מעולה למחיר שעוזרת בכל הצרכים הבסיסיים.
AAA
אלקליין
טכנוולגיית אלקליין מבטיחה אספקת כוח למכשירים הצורכים אנרגיה רבה.
סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.
פיליפס מציעה מגוון מלא הכולל את רוב הסוללות השמישות ביותר (AA, AAA, C, D, 9V) בסוגי אריזות שונים במטרה לענות על הצרכים שלכם.