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סוללה

LR03A40C/40

טכנולוגיית אלקליין אידאלית למכשירים זוללי אנרגיה.

סוללות בעלות חיים ארוכים מספקות כוח אמין למכשירי היום-יום כמו שעונים ורדיו. סוללות אלקליין ברמת כניסה של פיליפס מסדרת Entry נותנות תמורה מעולה למחיר שעוזרת בכל הצרכים הבסיסיים.

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טכנולוגיית אלקליין אידאלית למכשירים זוללי אנרגיה.

  • AAA

  • אלקליין

טכנולוגיית אלקליין אידאלית למכשירים זוללי אנרגיה

טכנוולגיית אלקליין מבטיחה אספקת כוח למכשירים הצורכים אנרגיה רבה.

סוללות אלקליין של פיליפס מכילות 0% קדמיום, כספית ועופרת

סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.

טווח מלא פירושו סוללה לכל מטרה

פיליפס מציעה מגוון מלא הכולל את רוב הסוללות השמישות ביותר (AA,‏ AAA‏, C‏, D‏, 9V) בסוגי אריזות שונים במטרה לענות על הצרכים שלכם.

מפרט טכני

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