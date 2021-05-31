אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
LR03E4B/40
עוצמה גבוהה במיוחד עבור מכשירים זוללי אנרגיה במיוחד
כשצריכים את הטוב ביותר, צריך להתעקש על סוללות Ultra Alkaline . הן מתאימות בול למכשירים זוללי אנרגיה.
AAA
Ultra Alkaline
כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.
לסוללות AAA Ultra Alkaline של פיליפס יש 129% יותר מתח לעומת התקן בתעשייה
סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.