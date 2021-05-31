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הופסק

סוללה

LR03E4B/40

עוצמה גבוהה במיוחד עבור מכשירים זוללי אנרגיה במיוחד

כשצריכים את הטוב ביותר, צריך להתעקש על סוללות Ultra Alkaline . הן מתאימות בול למכשירים זוללי אנרגיה.

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עוצמה גבוהה במיוחד עבור מכשירים זוללי אנרגיה במיוחד

  • AAA

  • Ultra Alkaline

טריות הסוללה נשמרת עד 5 שנים

כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.

129% יותר כוח מתקן התעשייה

לסוללות AAA Ultra Alkaline של פיליפס יש 129% יותר מתח לעומת התקן בתעשייה

סוללות אלקליין של פיליפס מכילות 0% קדמיום, כספית ועופרת

סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.

מפרט טכני

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