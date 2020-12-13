אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
LR03P4B/40
מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה
המוצרים האלקטרוניים היום, לדוגמה, צעצועים אלקטרוניים, ומכשירי שמע ניידים, צורכים יותר חשמל מבעבר. סוללות Power Alkaline Philips מאפשרות להם לפעול זמן רב יותר.
AAA
אלקליין
טכנוולגיית אלקליין מבטיחה אספקת כוח למכשירים הצורכים אנרגיה רבה.
סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.
סמלים אוניברסליים ללא תלות בשפה מסבירים כיצד והיכן יש להשתמש בסוללה.