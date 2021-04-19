אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
LR14P2B/40
מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה
המוצרים האלקטרוניים היום, לדוגמה, צעצועים אלקטרוניים, ומכשירי שמע ניידים, צורכים יותר חשמל מבעבר. סוללות Power Alkaline Philips מאפשרות להם לפעול זמן רב יותר.
C
Power Alkaline
סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.
סמלים אוניברסליים ללא תלות בשפה מסבירים כיצד והיכן יש להשתמש בסוללה.
פיליפס מציעה מגוון מלא הכולל את רוב הסוללות השמישות ביותר (AA, AAA, C, D, 9V) בסוגי אריזות שונים במטרה לענות על הצרכים שלכם.