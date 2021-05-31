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הופסק

Ultra Alkalineסוללה

LR6E4B/40

עוצמה גבוהה במיוחד עבור מכשירים זוללי אנרגיה במיוחד

כשצריכים את הטוב ביותר, צריך להתעקש על סוללות Ultra Alkaline . הן מתאימות בול למכשירים זוללי אנרגיה.

הצג את כל היתרונות

עוצמה גבוהה במיוחד עבור מכשירים זוללי אנרגיה במיוחד

  • AA

  • Ultra Alkaline

132% יותר כוח מתקן התעשייה

לסוללות AA Ultra Alkaline של פיליפס יש 132% יותר מתח לעומת התקן בתעשייה

סוללות אלקליין של פיליפס מכילות 0% קדמיום, כספית ועופרת

סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.

הצבעים מקלים על זיהוי גודל הסוללות

כדי להקל את זיהוי סוגי הסוללות השכיחות ביותר, אנחנו משתמשים בקידוד צבעים לגודלי סוללות לפי התקנים בענף.

מפרט טכני

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