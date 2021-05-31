אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
LR6E4B/40
עוצמה גבוהה במיוחד עבור מכשירים זוללי אנרגיה במיוחד
כשצריכים את הטוב ביותר, צריך להתעקש על סוללות Ultra Alkaline . הן מתאימות בול למכשירים זוללי אנרגיה.
AA
Ultra Alkaline
לסוללות AA Ultra Alkaline של פיליפס יש 132% יותר מתח לעומת התקן בתעשייה
סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.
כדי להקל את זיהוי סוגי הסוללות השכיחות ביותר, אנחנו משתמשים בקידוד צבעים לגודלי סוללות לפי התקנים בענף.