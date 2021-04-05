מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה

המוצרים האלקטרוניים בימינו, לדוגמה, צעצועים אלקטרוניים ומכשירי שמע ניידים, צורכים יותר חשמל מבעבר. סוללות PowerLife Alkaline מאפשרות להם לפעול זמן רב יותר.