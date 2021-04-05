אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
LR6P12B/40
מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה
המוצרים האלקטרוניים בימינו, לדוגמה, צעצועים אלקטרוניים ומכשירי שמע ניידים, צורכים יותר חשמל מבעבר. סוללות PowerLife Alkaline מאפשרות להם לפעול זמן רב יותר.
AA
אלקליין
טכנוולגיית אלקליין מבטיחה אספקת כוח למכשירים הצורכים אנרגיה רבה.
סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.
פיליפס מציעה מגוון מלא הכולל את רוב הסוללות השמישות ביותר (AA, AAA, C, D, 9V) בסוגי אריזות שונים במטרה לענות על הצרכים שלכם.