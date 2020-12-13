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הופסק

Power Alkalineסוללה

LR6P4B/40

מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה

המוצרים האלקטרוניים היום, לדוגמה, צעצועים אלקטרוניים, ומכשירי שמע ניידים, צורכים יותר חשמל מבעבר. סוללות Power Alkaline Philips מאפשרות להם לפעול זמן רב יותר.

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מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה

  • AA

  • אלקליין

טכנולוגיית אלקליין אידאלית למכשירים זוללי אנרגיה

טכנוולגיית אלקליין מבטיחה אספקת כוח למכשירים הצורכים אנרגיה רבה.

סוללות אלקליין של פיליפס מכילות 0% קדמיום, כספית ועופרת

סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.

הוראות שימוש קלות להבנה ללא תלות בשפה

סמלים אוניברסליים ללא תלות בשפה מסבירים כיצד והיכן יש להשתמש בסוללה.

מפרט טכני

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