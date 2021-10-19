ניידות Xtreme

מקרן PicoPix MaxTV קומפקטי ביותר ויש בו כל מה שצריך. מפיקים את המיטב מסוללה של 4 שעות במצב הקרנה או מ-10 שעות במצב רמקול Bluetooth. מצב סוללת הגיבוי יטעין את כל המכשירים שלכם דרך יציאת USB-C או USB-A.