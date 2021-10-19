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  • צילום מוצר יחיד
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הופסק

PicoPix MaxTVמקרן נייד

PPX720/INT

בהירות Xtreme, שמע וניידות Xtreme

PicoPix MaxTV מבוססת על טלוויזיה Android, ומקרינה תמונות בגודל של עד 120 אינץ' ב-True Full HD. בגלל תיקוני התמונה הרבים, הבהירות האוטומטית, הסוללה שמחזיקה עד 4 שעות וופונקציית Boombox, לא תבינו איך חייתם עד עכשיו בלעדיה!

הצג את כל היתרונות

בהירות Xtreme, שמע וניידות Xtreme

  • 1080p‏ באיכות True FULL HD,‏ 120 אינץ'

  • שמע וניידות של Xtreme

  • חוויית Android TV

  • פונקציה boombox בחיבור Bluetooth

Autofus חכם

Autofus חכם

Autofus בלחיצה אחת מונע את הכאב ראש והטרחה של ההגדרה הידנית. המצלמה ברזולוציה גבוהה וה-Autofus המופעל ב-AI מבטיחים תמונה בהירה לגמרי, באופן אוטומטי.

ניידות Xtreme

ניידות Xtreme

מקרן PicoPix MaxTV קומפקטי ביותר ויש בו כל מה שצריך. מפיקים את המיטב מסוללה של 4 שעות במצב הקרנה או מ-10 שעות במצב רמקול Bluetooth. מצב סוללת הגיבוי יטעין את כל המכשירים שלכם דרך יציאת USB-C או USB-A.

טכנולוגיית TI DLP‏ / REC709

טכנולוגיית TI DLP‏ / REC709

ב-9/10 בתי קולנוע ברחבי העולם משתמשים טכנולוגיית DLP של טקסס אינסטרומנטס שמייצרת תמונות בהירות ומלאות חיים וניגודיות עמוקה בכל מצב. קבלו חוויה חזותית ייחודית עם צבעים חיים שמספקים ב-100% את אות ה-REC709.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Google , Google Play , YouTube , Android TV, וסימנים מסחריים של Google LLC.‏ Google Assistant זמינה רק בשפות ובמדינות מסוימות.

  2. מקרנים לחיבור ישיר ולשימוש עם התקני עיבוד נתונים אוטומטי, כגון מחשב אישי, נגן Blue-ray ועוד.