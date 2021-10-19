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הופסק
PPX720/INT
בהירות Xtreme, שמע וניידות Xtreme
PicoPix MaxTV מבוססת על טלוויזיה Android, ומקרינה תמונות בגודל של עד 120 אינץ' ב-True Full HD. בגלל תיקוני התמונה הרבים, הבהירות האוטומטית, הסוללה שמחזיקה עד 4 שעות וופונקציית Boombox, לא תבינו איך חייתם עד עכשיו בלעדיה!
1080p באיכות True FULL HD, 120 אינץ'
שמע וניידות של Xtreme
חוויית Android TV
פונקציה boombox בחיבור Bluetooth
Autofus בלחיצה אחת מונע את הכאב ראש והטרחה של ההגדרה הידנית. המצלמה ברזולוציה גבוהה וה-Autofus המופעל ב-AI מבטיחים תמונה בהירה לגמרי, באופן אוטומטי.
מקרן PicoPix MaxTV קומפקטי ביותר ויש בו כל מה שצריך. מפיקים את המיטב מסוללה של 4 שעות במצב הקרנה או מ-10 שעות במצב רמקול Bluetooth. מצב סוללת הגיבוי יטעין את כל המכשירים שלכם דרך יציאת USB-C או USB-A.
ב-9/10 בתי קולנוע ברחבי העולם משתמשים טכנולוגיית DLP של טקסס אינסטרומנטס שמייצרת תמונות בהירות ומלאות חיים וניגודיות עמוקה בכל מצב. קבלו חוויה חזותית ייחודית עם צבעים חיים שמספקים ב-100% את אות ה-REC709.
Google , Google Play , YouTube , Android TV, וסימנים מסחריים של Google LLC. Google Assistant זמינה רק בשפות ובמדינות מסוימות.
מקרנים לחיבור ישיר ולשימוש עם התקני עיבוד נתונים אוטומטי, כגון מחשב אישי, נגן Blue-ray ועוד.