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PicoPix MaxTV מקרן נייד

הופסק

תמיכה

PicoPix MaxTVמקרן נייד

PPX720/INT

PicoPix MaxTV מקרן נייד

הופסק

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תוכנה ומנהלי התקן

עדכון תוכנה

  • גרסה: V1.0.56
  • ZIP קובץ, 469.7 MB
  • 22 July 2022

הסכם רישיון של משתמשי קצה - English (US)

  • גרסה: 1.0
  • TXT קובץ, 13.1 kB
  • 23 January 2023

מדריכים ותיעוד

Leaflet - English (US)

  • PDF קובץ, 2.2 MB
  • 20 December 2022

Quick start guide

  • PDF קובץ, 1.9 MB
  • 20 December 2022

אחריות ושירות

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אחריות

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