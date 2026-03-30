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  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור

OneBladeאינטימי

QP1924/24

גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
הלהב SkinProtect מעניק שכבה נוספת של הגנות מפני גירויים בעור לאזורים רגישים בעור כגון בתי השחי ואזורים אינטימיים.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choose Philips OneBlade, from the #1 Preferred electric Grooming Brand1

לגלח ולקצץ עם הגנה נוספת על העור

גילוח אינטימי קל וידידותי לעור

  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור

  • 1 x להב SkinProtect

  • 1 x מסרק קיצוץ

  • 1 x כפפת פילינג

  • נטען, מתאים לעור רטוב או יבש

להגנה על אזוריך הרגישים

להגנה על אזוריך הרגישים

הלהב SkinProtect מעניק שכבה נוספת של הגנות מפני גירויים בעור לאזורים רגישים בעור כגון בתי השחי ואזורים אינטימיים.

גילוח וקיצוץ דו-כיווני, 100% עמיד במים, USB-A בטעינה

גילוח וקיצוץ דו-כיווני, 100% עמיד במים, USB-A בטעינה

עכשיו טכנולוגיית OneBlade המפורסמת שלנו מוכנה לבתי השחי ולאזורים האינטימיים האלה למטה, לא משנה במשך כמה זמן השיער צמח. בזמן שהקוצץ המהיר גוזם לאורך כל השיער הזה במהירות של x100 בשנייה, הקצוות המעוגלים והגשר של מגן העור והקצוות המעוגלים מגנים על העור מתחת ולמטה.

מסרק נשלף באורך 3 מ"מ לקיצוץ השיער בקלות

מסרק נשלף באורך 3 מ"מ לקיצוץ השיער בקלות

רוצה להשאיר קצת שיער? קצץ את השיער האינטימי והשיער בבית השחי בכל דרך שתרצה. פשוט לחץ על מסרק הקיצוץ הנשלף באורך 3 מ"מ.

מפרט טכני

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חלקים ואביזרים

    • OneBlade

    OneBlade
    2 x להב SkinProtect

    QP229/50
    • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
    • 2 x להבים ניתנים להחלפה
    • מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade
    • אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים*
הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.