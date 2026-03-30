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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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QP1924/24
גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
1 x להב SkinProtect
1 x מסרק קיצוץ
1 x כפפת פילינג
נטען, מתאים לעור רטוב או יבש
הלהב SkinProtect מעניק שכבה נוספת של הגנות מפני גירויים בעור לאזורים רגישים בעור כגון בתי השחי ואזורים אינטימיים.
עכשיו טכנולוגיית OneBlade המפורסמת שלנו מוכנה לבתי השחי ולאזורים האינטימיים האלה למטה, לא משנה במשך כמה זמן השיער צמח. בזמן שהקוצץ המהיר גוזם לאורך כל השיער הזה במהירות של x100 בשנייה, הקצוות המעוגלים והגשר של מגן העור והקצוות המעוגלים מגנים על העור מתחת ולמטה.
רוצה להשאיר קצת שיער? קצץ את השיער האינטימי והשיער בבית השחי בכל דרך שתרצה. פשוט לחץ על מסרק הקיצוץ הנשלף באורך 3 מ"מ.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.