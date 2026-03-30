גילוח וקיצוץ דו-כיווני, 100% עמיד במים, USB-A בטעינה

עכשיו טכנולוגיית OneBlade המפורסמת שלנו מוכנה לבתי השחי ולאזורים האינטימיים האלה למטה, לא משנה במשך כמה זמן השיער צמח. בזמן שהקוצץ המהיר גוזם לאורך כל השיער הזה במהירות של x100 בשנייה, הקצוות המעוגלים והגשר של מגן העור והקצוות המעוגלים מגנים על העור מתחת ולמטה.