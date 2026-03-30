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  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור

OneBlade2 x להב SkinProtect

QP229/50

גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
הלהב SkinProtect מעניק שכבה נוספת של הגנות מפני גירויים בעור לאזורים רגישים בעור כגון בתי השחי ואזורים אינטימיים.
הצג את כל היתרונות
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choose Philips OneBlade, from the #1 Preferred electric Grooming Brand1

מוצרים תואמים
OneBlade

OneBlade
אינטימי

QP1924/24

OneBlade

OneBlade
אינטימי

QP1924/30

לגלח ולקצץ עם הגנה נוספת על העור

גילוח אינטימי קל וידידותי לעור

  • גילוח אינטימי קל וידידותי לעור

  • 2 x להבים ניתנים להחלפה

  • מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade

  • אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים*

להגנה על אזוריך הרגישים

להגנה על אזוריך הרגישים

הלהב SkinProtect מעניק שכבה נוספת של הגנות מפני גירויים בעור לאזורים רגישים בעור כגון בתי השחי ואזורים אינטימיים.

גילוח קל בשני הכיוונים

גילוח קל בשני הכיוונים

הלהב הדו-צדדי מאפשר גילוח בשני הכיוונים כדי להגיע בקלות למקומות המסובכים האלה, ליצור קווים נקיים או להוסיף סגנון בדיוק במקום הרצוי.

אורך החיים של להבים הוא עד 4 חודשים*

אורך החיים של להבים הוא עד 4 חודשים*

להבי נירוסטה עמידים עוצבו כך שיספקו ביצועים לאורך זמן. לתוצאות מיטביות, יש להחליף כל להב בכל 4 חודשים*. ההחלפה קלה וללא טרחה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.

  2. אריזה המבוססת על נייר ממוחזר