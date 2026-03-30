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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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QP229/50
גילוח אינטימי קל וידידותי לעור
2 x להבים ניתנים להחלפה
מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade
אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים*
הלהב SkinProtect מעניק שכבה נוספת של הגנות מפני גירויים בעור לאזורים רגישים בעור כגון בתי השחי ואזורים אינטימיים.
הלהב הדו-צדדי מאפשר גילוח בשני הכיוונים כדי להגיע בקלות למקומות המסובכים האלה, ליצור קווים נקיים או להוסיף סגנון בדיוק במקום הרצוי.
להבי נירוסטה עמידים עוצבו כך שיספקו ביצועים לאורך זמן. לתוצאות מיטביות, יש להחליף כל להב בכל 4 חודשים*. ההחלפה קלה וללא טרחה.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.
אריזה המבוססת על נייר ממוחזר