אורך החיים של להבים הוא עד 4 חודשים*

להבי נירוסטה עמידים עוצבו כך שיספקו ביצועים לאורך זמן. לתוצאות מיטביות, יש להחליף כל להב בכל 4 חודשים*. ההחלפה קלה וללא טרחה.