טכנולוגיית OneBlade ייחודית

OneBlade של פיליפס הוא מכשיר עיצוב חדש וחדשני בסגנון היברידי היכול לקצץ, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים בכל אורך של שיער. מערכת ההגנה הכפולה שלו - ציפוי חלק בשילוב עם קצוות מעוגלים - הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלו מבוססת על סכינים הנעים במהירות, ומתאימים לשיער בכל אורך