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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
QP210/50
QP6542/19
QP6506/15
QP6552/15
QP6552/30
QP6652/30
QP6652/35
QP6507/23
QP6542/15
QP6652/61
קיצוץ, עיצוב וגילוח
1 x מקורי
מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade
להב נירוסטה שמחזיק מעמד עד 4 חודשי שימוש* כדי לשמור על תחושת הרעננות
OneBlade של פיליפס הוא מכשיר עיצוב חדש וחדשני בסגנון היברידי היכול לקצץ, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים בכל אורך של שיער. מערכת ההגנה הכפולה שלו - ציפוי חלק בשילוב עם קצוות מעוגלים - הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלו מבוססת על סכינים הנעים במהירות, ומתאימים לשיער בכל אורך
מתאים ל-OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) ו-OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
להב נירוסטה עמיד שמחזיק עד 4 חודשי שימוש* לשמירה על תחושה רעננה. כאשר מחוון ההחלפה - סמל השליפה - יופיע על הלהב, ייתכן שביצועי הלהב כבר לא יהיו מיטביים. זה הזמן לשקול להחליף את הלהב לחוויית הגילוח הטובה ביותר
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.