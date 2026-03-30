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  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
  • קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך

הופסק

OneBladeלהב חלופי

QP210/50

קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך
מערכת ההגנה הכפולה שלו: ציפוי חלק המשולב בקצוות עגולים הופך את הגילוח לקל ונוח. טכנולוגיית הגילוח שלו כוללת סכין שנע במהירות ומתאים לשיער בכל אורך
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choose Philips OneBlade, from the #1 Preferred electric Grooming Brand1

מוצרים תואמים
OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
פנים + גוף

QP6542/19

OneBlade Pro

OneBlade Pro
פנים

QP6506/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
פנים + גוף

QP6552/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
פנים + גוף

QP6552/30

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
פנים + גוף

QP6652/30

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
פנים + גוף

QP6652/35

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
פנים + גוף

QP6507/23

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
פנים + גוף

QP6542/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
פנים + גוף

QP6652/61

עוצב לחתוך שיער, לא עור

קצרי, עצבי וגלחי שיער בכל אורך

  • קיצוץ, עיצוב וגילוח

  • 1 x מקורי

  • מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade

  • להב נירוסטה שמחזיק מעמד עד 4 חודשי שימוש* כדי לשמור על תחושת הרעננות

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

טכנולוגיית OneBlade ייחודית

OneBlade של פיליפס הוא מכשיר עיצוב חדש וחדשני בסגנון היברידי היכול לקצץ, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים בכל אורך של שיער. מערכת ההגנה הכפולה שלו - ציפוי חלק בשילוב עם קצוות מעוגלים - הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלו מבוססת על סכינים הנעים במהירות, ומתאימים לשיער בכל אורך

מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade

מתאים לכל הידיות מסוג OneBlade

מתאים ל-OneBlade‏ (QP14xx‏, QP25xx‏, QP26xx‏, QP27xx‏, QP28xx) ו-OneBlade Pro‏ (‏QP65xx‏, QP66xx)

להב שלא נשחק בקלות

להב שלא נשחק בקלות

להב נירוסטה עמיד שמחזיק עד 4 חודשי שימוש* לשמירה על תחושה רעננה. כאשר מחוון ההחלפה - סמל השליפה - יופיע על הלהב, ייתכן שביצועי הלהב כבר לא יהיו מיטביים. זה הזמן לשקול להחליף את הלהב לחוויית הגילוח הטובה ביותר

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.