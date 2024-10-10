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  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
  • הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים

OneBlade Intimateלהב SkinProtect

QP229/50

הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים

Philips OneBlade Intimate נועד לגילוח עדין באזורים רגישים. מגן העור הייחודי שלו מעניק ביטחון נוסף בעת טיפוח האזורים האינטימיים.

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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choose Philips OneBlade, from the #1 Preferred electric Grooming Brand1

מוצרים תואמים
OneBlade

OneBlade
אינטימי

QP1924/24

OneBlade

OneBlade
אינטימי

QP1924/30

לאזורים אינטימיים

הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים

  • לאזורים אינטימיים

  • 2 x להב SkinProtect

  • מתאים לכל ידיות OneBlade

  • אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים**

מקצץ את השיער, לא את הביטחון העצמי

מקצץ את השיער, לא את הביטחון העצמי

הטכנולוגיה הייחודית של OneBlade נועדה להפוך את תהליך הטיפוח לפשוט וקל יותר. הסכין המהיר שלו (12,000 סיבובים לדקה) מאפשר חיתוך מהיר ויעיל של השיער, בין אם אתם מקצצים זיפים, מעצבים את הזקן או מגלחים אזורים אינטימיים.

שכבת הגנה נוספת לאזורים רגישים

שכבת הגנה נוספת לאזורים רגישים

להבי ה-OneBlade SkinProtect מעניקים ביטחון נוסף בדיוק היכן שאתם זקוקים לו. העיצוב המגן שלו מתאים עצמו באופן מדויק לקווי המתאר של הגוף, כולל אזורים רגישים כמו בית השחי ואזורים אינטימיים, מבלי להתקרב יותר מדי – הוא נועד להבטיח חוויית גילוח נוחה ובטוחה עם מכונת הגילוח האינטימית שלכם.

להבים עמידים* וקלים להחלפה

להבים עמידים* וקלים להחלפה

להבי OneBlade עשויים מנירוסטה איכותית, ומתוכננים לשמור על חדות לאורך זמן. לקבלת תוצאות מיטביות, מומלץ להחליף את הלהב כל 4 חודשים*.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.

  2. אריזה המבוססת על נייר ממוחזר