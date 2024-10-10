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QP229/50
הגנה מושלמת לעור באזורים אינטימיים
Philips OneBlade Intimate נועד לגילוח עדין באזורים רגישים. מגן העור הייחודי שלו מעניק ביטחון נוסף בעת טיפוח האזורים האינטימיים.
לאזורים אינטימיים
2 x להב SkinProtect
מתאים לכל ידיות OneBlade
אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים**
הטכנולוגיה הייחודית של OneBlade נועדה להפוך את תהליך הטיפוח לפשוט וקל יותר. הסכין המהיר שלו (12,000 סיבובים לדקה) מאפשר חיתוך מהיר ויעיל של השיער, בין אם אתם מקצצים זיפים, מעצבים את הזקן או מגלחים אזורים אינטימיים.
להבי ה-OneBlade SkinProtect מעניקים ביטחון נוסף בדיוק היכן שאתם זקוקים לו. העיצוב המגן שלו מתאים עצמו באופן מדויק לקווי המתאר של הגוף, כולל אזורים רגישים כמו בית השחי ואזורים אינטימיים, מבלי להתקרב יותר מדי – הוא נועד להבטיח חוויית גילוח נוחה ובטוחה עם מכונת הגילוח האינטימית שלכם.
להבי OneBlade עשויים מנירוסטה איכותית, ומתוכננים לשמור על חדות לאורך זמן. לקבלת תוצאות מיטביות, מומלץ להחליף את הלהב כל 4 חודשים*.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.
אריזה המבוססת על נייר ממוחזר