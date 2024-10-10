שכבת הגנה נוספת לאזורים רגישים

להבי ה-OneBlade SkinProtect מעניקים ביטחון נוסף בדיוק היכן שאתם זקוקים לו. העיצוב המגן שלו מתאים עצמו באופן מדויק לקווי המתאר של הגוף, כולל אזורים רגישים כמו בית השחי ואזורים אינטימיים, מבלי להתקרב יותר מדי – הוא נועד להבטיח חוויית גילוח נוחה ובטוחה עם מכונת הגילוח האינטימית שלכם.