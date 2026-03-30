אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
QP420/50
קיצוץ, עיצוב וגילוח
2 x להב 360
אריזה מבוססת נייר ניתנת למיחזור**
אורך חייו של כל להב הוא עד 4 חודשים*
OneBlade של פיליפס הוא מכשיר עיצוב חדשני שיכול לקצץ, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים לכל אורך של שיער. מערכת ההגנה הכפולה שלו - ציפוי חלק בשילוב עם קצוות מעוגלים - הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלו מבוססת על סכינים הנעים במהירות, שצולחים כל אורך של שיער.
מתאים לכל מוצרי OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
להבי נירוסטה עמידים שמחזיקים עד 4 חודשי שימוש* לשמירה על תחושה רעננה. כאשר מחוון ההחלפה - סמל השליפה - יופיע על הלהב, ייתכן שביצועי הלהב כבר לא יהיו מיטביים. זה הזמן לשקול להחליף את הלהב לחוויית הגילוח הטובה ביותר.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
לחוויית הגילוח הטובה ביותר. מבוסס על 2 פעולות גילוח מלאות בשבוע. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.
באזורים בהם קיימת תשתית