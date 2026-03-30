טכנולוגיית OneBlade ייחודית

OneBlade של פיליפס הוא מכשיר עיצוב חדשני שיכול לקצץ, לגלח וליצור קווים נקיים וקצוות חדים לכל אורך של שיער. מערכת ההגנה הכפולה שלו - ציפוי חלק בשילוב עם קצוות מעוגלים - הופכת את הגילוח לקל ונוח יותר. טכנולוגיית הגילוח שלו מבוססת על סכינים הנעים במהירות, שצולחים כל אורך של שיער.