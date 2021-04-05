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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
R03B2RTU80/40
נהנים מהמכשיר ליותר זמן
אידאליות לכל המכשירים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה. אפשר לטעון את סוללות AAA הנטענות בעלות הקיבולת הגבוהה עד 1,000 פעם.
AAA, 800 mAh
ניקל מטל הידריד
טכנולוגיית ניקל מטל הידריד מאפשרת לטעון פעמים רבות ולכן אין כמעט צורך להחליף את הסוללות הנטענות.
את סוללות ניקל מטל הידריד אפשר לטעון טעינה מליאה עד 1,000 פעם בלי לרוקן לקראת הטעינה. זה משפר ומקל את השימוש בסוללות נטענות.
חוסכות כסף, כי הן מחזיקות מעמד כמו אלף סוללות.