תיהנה מקיבולת מלאה שוב ושוב

את סוללות ניקל מטל הידריד אפשר לטעון טעינה מליאה עד 1,000 פעם בלי לרוקן לקראת הטעינה. זה משפר ומקל את השימוש בסוללות נטענות.