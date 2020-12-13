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הופסק

LongLifeסוללה

R03L2B/40

הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

סוללות LongLife מתאימות למכשירים בהספק נמוך. טכנולוגיית Zinc-Chloride מתאימה בול לשעונים, למכשירי רדיו, למחשבונים ולשלטים רחוקים.

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הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

  • AAA

  • Zinc Chloride

מוכן לפעולה

אפשר להשתמש בסוללות ישר מהאריזה.

טריות הסוללה נשמרת עד 3 שנים

כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.

הוראות שימוש קלות להבנה ללא תלות בשפה

סמלים אוניברסליים ללא תלות בשפה מסבירים כיצד והיכן יש להשתמש בסוללה.

מפרט טכני

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