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הופסק

LongLifeסוללה

R03L8BL/40

הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

סוללות LongLife מתאימות למכשירים בהספק נמוך. טכנולוגיית Zinc-Chloride מתאימה בול לשעונים, למכשירי רדיו, למחשבונים ולשלטים רחוקים.

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הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

  • AAA

  • Zinc Chloride

טכנולוגיית Zinc-Chloride באיכות גבוהה שמבטיחה חיים ארוכים

טכנולוגיית Zinc-Chloride באיכות גבוהה, לחיי סוללה ארוכים בשימוש במכשירים בצריכת חשמל נמוכה.

סוללות ZnC של פיליפס מכילות אפס אחוזים של מתכות כבדות

סוללות אלה של פיליפס נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום וכספית.

טריות הסוללה נשמרת עד 3 שנים

כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.

מפרט טכני

מדריכים ותיעוד

עלון מסחרי מקומי

  • PDF קובץ, 264.6 kB
  • 17 June 2025

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