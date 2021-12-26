טריות הסוללה נשמרת עד 3 שנים

כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.