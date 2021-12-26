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הופסק

סוללה

R14G2F/40

אידאלי לסוללות עבור מכשירים בהספק נמוך

טכנולוגיית Zinc-Chloride מושלמת לשעונים, למכשירי רדיו, למחשבונים ולשלטים רחוקים.

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אידאלי לסוללות עבור מכשירים בהספק נמוך

  • C

  • Zinc Chloride

טכנולוגיית Zinc-Chloride באיכות גבוהה שמבטיחה חיים ארוכים

טכנולוגיית Zinc-Chloride באיכות גבוהה, לחיי סוללה ארוכים בשימוש במכשירים בצריכת חשמל נמוכה.

סוללות ZnC של פיליפס מכילות אפס אחוזים של מתכות כבדות

סוללות אלה של פיליפס נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום וכספית.

טריות הסוללה נשמרת עד 3 שנים

כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.

מפרט טכני

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