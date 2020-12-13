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הופסק
R6L2B/40
הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך
סוללות LongLife מתאימות למכשירים בהספק נמוך. טכנולוגיית Zinc-Chloride מתאימה בול לשעונים, למכשירי רדיו, למחשבונים ולשלטים רחוקים.
AA
Zinc Chloride
סמלים אוניברסליים ללא תלות בשפה מסבירים כיצד והיכן יש להשתמש בסוללה.
טכנולוגיית Zinc-Chloride באיכות גבוהה, לחיי סוללה ארוכים בשימוש במכשירים בצריכת חשמל נמוכה.
כדי להקל את זיהוי סוגי הסוללות השכיחות ביותר, אנחנו משתמשים בקידוד צבעים לגודלי סוללות לפי התקנים בענף.