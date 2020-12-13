מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • תמונה ראשית
  • תמונה ראשית

הופסק

LongLifeסוללה

R6L2F/40

הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

סוללות LongLife מתאימות למכשירים בהספק נמוך. טכנולוגיית Zinc-Chloride מתאימה בול לשעונים, למכשירי רדיו, למחשבונים ולשלטים רחוקים.

הצג את כל היתרונות

הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

  • AA

  • Zinc Chloride

טריות הסוללה נשמרת עד 3 שנים

כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.

סוללות ZnC של פיליפס מכילות אפס אחוזים של מתכות כבדות

סוללות אלה של פיליפס נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום וכספית.

הצבעים מקלים על זיהוי גודל הסוללות

כדי להקל את זיהוי סוגי הסוללות השכיחות ביותר, אנחנו משתמשים בקידוד צבעים לגודלי סוללות לפי התקנים בענף.

מפרט טכני

צרו קשר עם פיליפס

אנחנו נשמח לעזור לכם