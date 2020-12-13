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LongLifeסוללה

R6L4B/40

הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

סוללות LongLife מתאימות למכשירים בהספק נמוך. טכנולוגיית Zinc-Chloride מתאימה בול לשעונים, למכשירי רדיו, למחשבונים ולשלטים רחוקים.

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הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

  • AA

  • Zinc Chloride

  • 4 יחידות

טריות הסוללה נשמרת עד 3 שנים

כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.

הצבעים מקלים על זיהוי גודל הסוללות

כדי להקל את זיהוי סוגי הסוללות השכיחות ביותר, אנחנו משתמשים בקידוד צבעים לגודלי סוללות לפי התקנים בענף.

טכנולוגיית Zinc-Chloride באיכות גבוהה שמבטיחה חיים ארוכים

טכנולוגיית Zinc-Chloride באיכות גבוהה, לחיי סוללה ארוכים בשימוש במכשירים בצריכת חשמל נמוכה.

מפרט טכני

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