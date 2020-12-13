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הופסק

LongLifeסוללה

R6L4F/40

הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

סוללות LongLife מתאימות למכשירים בהספק נמוך. טכנולוגיית Zinc-Chloride מתאימה בול לשעונים, למכשירי רדיו, למחשבונים ולשלטים רחוקים.

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הסוללות המובילות למכשירים בהספק נמוך

  • AA

  • Zinc Chloride

הצבעים מקלים על זיהוי גודל הסוללות

כדי להקל את זיהוי סוגי הסוללות השכיחות ביותר, אנחנו משתמשים בקידוד צבעים לגודלי סוללות לפי התקנים בענף.

טכנולוגיית Zinc-Chloride באיכות גבוהה שמבטיחה חיים ארוכים

טכנולוגיית Zinc-Chloride באיכות גבוהה, לחיי סוללה ארוכים בשימוש במכשירים בצריכת חשמל נמוכה.

טריות הסוללה נשמרת עד 3 שנים

כל סוללה מאבדת אנרגיה כאשר אינה נמצאת בשימוש. אנחנו מבטיחים שהסוללה מכילה לפחות 80% מהאנרגיה הראשונית שלה באיכות הגבוהה ביותר לפני תאריך התפוגה.

מפרט טכני

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