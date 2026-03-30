גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור

סדרת Philips 7000 מחליקה על העור וחותכת כל שערה ושערה באופן צמוד - אפילו בזקנים בני 3 ימים. מכונת הגילוח מצוידת בטכנולוגיית SkinIQ המתקדמת וקולטת, מתאימה את עצמה ומנחה את פעולותיה לתנועה המתאימה, לשיפור ההגנה על העור.