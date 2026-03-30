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הופסק
S7782/50
ציפוי מגן SkinGlide
להבי SteelPrecision
חיישן בקרת תנועה
ראשים גמישים ב-360 מעלות
ציפוי המגן מונח בין ראשי הגילוח והעור. הציפוי עשוי מעד 2.000 חרוזי מיקרוטק למילימטר רבוע ומפחית את החיכוך בעור ב-25%*, כדי לצמצם גירויים.
למכונת הגילוח הזו של פיליפס יש 45 להבי SteelPrecision עוצמתיים אך עדינים המצוידים בהשחזה עצמית ומבצעים עד 90,000 פעולות חיתוך בדקה. קיצוץ שיער רב יותר בכל מעבר** בשביל גימור נקי ונוח.
הטכנולוגיה לחישת תנועה של מכונת הגילוח החשמלית מתחקה אחר אופן הגילוח שלך ומדריכה אותך לשימוש בטכניקה יעילה יותר. כעבור שלושה גילוחים בלבד, רוב הגברים השתמשו בטכניקה משופרת עם פחות מעברים***.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
בהשוואה לחומר לא מצופה
נבדק לעומת סדרה 3000 של פיליפס.
על סמך משתמשים ב-S7000 של פיליפס ובאפליקציה GroomTribe ב-2019.
* * בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל נקי לעומת מים במחסנית