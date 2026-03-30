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  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
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  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
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  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
  • גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור

הופסק

Shaver series 7000מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב

S7782/50

גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור
סדרת Philips 7000 מחליקה על העור וחותכת כל שערה ושערה באופן צמוד - אפילו בזקנים בני 3 ימים. מכונת הגילוח מצוידת בטכנולוגיית SkinIQ המתקדמת וקולטת, מתאימה את עצמה ומנחה את פעולותיה לתנועה המתאימה, לשיפור ההגנה על העור.
הצג את כל היתרונות
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

כולל טכנולוגיית SkinIQ

גילוח צמוד, הגנה מתקדמת לעור

  • ציפוי מגן SkinGlide

  • להבי SteelPrecision

  • חיישן בקרת תנועה

  • ראשים גמישים ב-360 מעלות

מכונת גילוח שמפחיתה את החיכוך בעור כדי לצמצם גירויים

מכונת גילוח שמפחיתה את החיכוך בעור כדי לצמצם גירויים

ציפוי המגן מונח בין ראשי הגילוח והעור. הציפוי עשוי מעד 2.000 חרוזי מיקרוטק למילימטר רבוע ומפחית את החיכוך בעור ב-25%*, כדי לצמצם גירויים.

ביצועי חיתוך רבים יותר בכל תנועה

ביצועי חיתוך רבים יותר בכל תנועה

למכונת הגילוח הזו של פיליפס יש 45 להבי SteelPrecision עוצמתיים אך עדינים המצוידים בהשחזה עצמית ומבצעים עד 90,000 פעולות חיתוך בדקה. קיצוץ שיער רב יותר בכל מעבר** בשביל גימור נקי ונוח.

מדריך אותך לשימוש בטכניקת גילוח משופרת

מדריך אותך לשימוש בטכניקת גילוח משופרת

הטכנולוגיה לחישת תנועה של מכונת הגילוח החשמלית מתחקה אחר אופן הגילוח שלך ומדריכה אותך לשימוש בטכניקה יעילה יותר. כעבור שלושה גילוחים בלבד, רוב הגברים השתמשו בטכניקה משופרת עם פחות מעברים***.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. בהשוואה לחומר לא מצופה

  2. נבדק לעומת סדרה 3000 של פיליפס.

  3. על סמך משתמשים ב-S7000 של פיליפס ובאפליקציה GroomTribe ב-2019.

  4. * * בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל נקי לעומת מים במחסנית