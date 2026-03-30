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  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
  • צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק

Limited Edition 9000 Seriesלהבי פלדה למכונת גילוח חשמלית ברמת עמידות לחלל

S9980/54

צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק
עמידות גבוהה במיוחד עם להבים בעלי השחזה עצמית מפלדה דומה לזו המשמשת בתעשיית החלל, שנועדה להישאר חדה ולעמוד בתנאים הקשים ביותר. גילוח קרוב ביותר ונוחות מותאמת אישית לעור, בכל יום.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

לצמידות גבוהה יותר לעור*, אפילו על זקן בן 5 ימים

צמידות גבוהה יותר לעור*, נבנה כדי להחזיק

  • קירבה ברמת העור

  • דיוק פלדה ברמת עמידות לחלל

  • חיישן Pressure Guard

  • ראשים גמישים ב-360 מעלות

  • עד 5 שנות אחריות*****

גילוח בכל כיוון עם להבים מפלדה בדרגת עמידות לחלל

גילוח בכל כיוון עם להבים מפלדה בדרגת עמידות לחלל

מחושל מפלדה בעלת ביצועים גבוהים, באיכות חלל ותוכננה לחדד את עצמה במשך שנתיים, הלהבים הסיבוביים של 360 מעלות חותכים שיער בכל כיוון, בהתאם לצמיחת השיער הטבעית.

גילוח צמוד לגובה העור עם מערכת גילוח Lift & Cut

גילוח צמוד לגובה העור עם מערכת גילוח Lift & Cut

הטכנולוגיה הייחודית שלנו, המוגנת בפטנט, מרימה את השערה בעדינות מהשורש לפני שהיא חותכת אותה בדיוק בצמוד לגובה העור (עד 0.00 מ"מ לעור) מבלי שהלהבים אפילו נוגעים בעור.

הלחץ האופטימלי תמיד נשמר עם חיישן Pressure Guard

הלחץ האופטימלי תמיד נשמר עם חיישן Pressure Guard

השימוש בלחץ גבוה חיוני לגילוח צמוד ולהגנה על העור. החיישנים המתקדמים במכונת הגילוח קוראים את הלחץ שמופעל על ידך ואור האור החדשני מסמן כשהלחיצה חזקה או חלשה מדי. לגילוח בהתאמה אישית וקולעת.

מפרט טכני

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הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. בהשוואה לדגם הקודם Philips Series 9000

  2. בהשוואה לחומר לא מצופה

  3. * על סמך משתמשים ב-S7000 של פיליפס ובאפליקציה Philips Shaving ב-2019

  4. * * בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל נקי לעומת מים במחסנית

  5. * * * שנתיים אחריות + 3 שנות אחריות לאחר הרשמה ב-Philips.com תוך 90 יום ממועד הרכישה.