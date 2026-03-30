אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
S9980/54
קירבה ברמת העור
דיוק פלדה ברמת עמידות לחלל
חיישן Pressure Guard
ראשים גמישים ב-360 מעלות
עד 5 שנות אחריות*****
מחושל מפלדה בעלת ביצועים גבוהים, באיכות חלל ותוכננה לחדד את עצמה במשך שנתיים, הלהבים הסיבוביים של 360 מעלות חותכים שיער בכל כיוון, בהתאם לצמיחת השיער הטבעית.
הטכנולוגיה הייחודית שלנו, המוגנת בפטנט, מרימה את השערה בעדינות מהשורש לפני שהיא חותכת אותה בדיוק בצמוד לגובה העור (עד 0.00 מ"מ לעור) מבלי שהלהבים אפילו נוגעים בעור.
השימוש בלחץ גבוה חיוני לגילוח צמוד ולהגנה על העור. החיישנים המתקדמים במכונת הגילוח קוראים את הלחץ שמופעל על ידך ואור האור החדשני מסמן כשהלחיצה חזקה או חלשה מדי. לגילוח בהתאמה אישית וקולעת.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
בהשוואה לדגם הקודם Philips Series 9000
בהשוואה לחומר לא מצופה
* על סמך משתמשים ב-S7000 של פיליפס ובאפליקציה Philips Shaving ב-2019
* * בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל נקי לעומת מים במחסנית
* * * שנתיים אחריות + 3 שנות אחריות לאחר הרשמה ב-Philips.com תוך 90 יום ממועד הרכישה.