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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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QCP10/01
ניקוי יסודי תוך דקה בלבד
חומר סיכה פעיל
ריח מרענן
נוסחה ידידותית לעור
נוסחה היגיינית בלעדית של Philips בשילוב עם מסנן רב-רשתות מסירים שיער שסופר ביעילות ומשאירים את מכונת הגילוח נקייה פי 10 לעומת שימוש במים בלבד*
הניחוח המיוחד של מחסנית הניקוי מרענן ונותן לך תחושה נקייה בזמן הגילוח.
כל מחסנית ניקוי של Philips יעילה למשך 30 מחזורי ניקוי לערך בשימוש יומיומי ולמשך עד שלושה חודשים בשימוש שבועי. זו עונה שלמה של גילוח נקי והיגייני.
בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל נקי לעומת מים במחסנית