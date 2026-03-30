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  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום
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  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום
  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום
  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום
  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום
  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום
  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום
  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום
  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום
  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום
  • ליהנות מגילוח נקי בכל יום

Accessoriesקפסולה לניקוי מהיר

QCP10/01

ליהנות מגילוח נקי בכל יום
שימוש בקפסולה לניקוי מהיר לאחר כל גילוח ישמור על מכונת הגילוח שלך כמו חדשה. הסרת השיער שנחתך ביעילות תשאיר את מכונת הגילוח שלך נקייה יותר פי 10 בהשוואה לשימוש במים בלבד*
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מוצרים תואמים
Limited Edition 9000 Series

Limited Edition 9000 Series
להבי פלדה למכונת גילוח חשמלית ברמת עמידות לחלל

S9980/54

Limited Edition 9000 Series

Limited Edition 9000 Series
להבי פלדה למכונת גילוח חשמלית ברמת עמידות לחלל

S9980/74

Limited Edition 9000 Series

Limited Edition 9000 Series
להבי פלדה למכונת גילוח חשמלית ברמת עמידות לחלל

S9980/59

ניקוי יסודי תוך דקה בלבד

ליהנות מגילוח נקי בכל יום

  • ניקוי יסודי תוך דקה בלבד

  • חומר סיכה פעיל

  • ריח מרענן

  • נוסחה ידידותית לעור

נוסחה היגיינית בלעדית של Philips + מסנן רב-רשתות

נוסחה היגיינית בלעדית של Philips + מסנן רב-רשתות

נוסחה היגיינית בלעדית של Philips בשילוב עם מסנן רב-רשתות מסירים שיער שסופר ביעילות ומשאירים את מכונת הגילוח נקייה פי 10 לעומת שימוש במים בלבד*

ניחוח מרענן לגילוח בהרגשה נקייה

ניחוח מרענן לגילוח בהרגשה נקייה

הניחוח המיוחד של מחסנית הניקוי מרענן ונותן לך תחושה נקייה בזמן הגילוח.

מחסנית יעילה לתקופה של עד שלושה חודשים

מחסנית יעילה לתקופה של עד שלושה חודשים

כל מחסנית ניקוי של Philips יעילה למשך 30 מחזורי ניקוי לערך בשימוש יומיומי ולמשך עד שלושה חודשים בשימוש שבועי. זו עונה שלמה של גילוח נקי והיגייני.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל נקי לעומת מים במחסנית