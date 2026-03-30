ליהנות מגילוח נקי בכל יום

שימוש בקפסולה לניקוי מהיר לאחר כל גילוח ישמור על מכונת הגילוח שלך כמו חדשה. הסרת השיער שנחתך ביעילות תשאיר את מכונת הגילוח שלך נקייה יותר פי 10 בהשוואה לשימוש במים בלבד*