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Philips Avent Niplette™
הופסק
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SCF152/02
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User manual - English (US)
Declaration of Conformity - English (US)
את כל (9)
Is the device guaranteed to work?
Can this product be sterilized?
Can the device be used by men?
How do I clean my Niplette?
Why is there some discharge from my nipples?
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