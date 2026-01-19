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Philips Avent Comfort breast shell set
הופסק
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SCF157/02
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את כל (3)
Why do the breast shells sometimes leak?
Is the Cushion on the Shell suitable for use with the ISIS Breast Pump?
How long can the breast shells be worn?
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